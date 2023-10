À Musson, Michaël, David et Alicia ont présenté leur livre: "Jamais deux sans 3"

Peu avant minuit ce jour-là, le téléphone sonne. La maternité de l’hôpital lui annonce la naissance d’un bébé prématuré de six mois, abandonné par sa maman. Le pronostic vital est largement engagé, les risques de séquelles graves et irréversibles sont très importants. "Nous avons à peine réfléchi avec mon mari, explique Nicole. Sans hésitation, dans un grand élan du cœur, nous avons décidé d’adopter Michaël. Il est resté plusieurs mois en couveuse. Ma formation de kiné m’a vite fait comprendre qu’il n’évoluait pas. J’ai reçu le diagnostic du médecin comme un uppercut."

Probablement avec pragmatisme, mais sans grande psychologie, le spécialiste a annoncé à Nicole que Michaël souffrait d’une IMC (Infirmité Motrice Cérébrale): "Il n’y a aucun espoir, Madame, le bébé restera une plante toute sa vie. Vous êtes folle de vouloir le garder, remettez-le à l’assistance publique."

Nicole s’est alors transformée en Shivani, la battante, la courageuse. Elle a serré Michaël dans ses bras et a refusé le diagnostic.

Le reste de l’histoire, c’est le combat d’une maman pour offrir à son enfant porteur de handicap, une vie digne, certes compliquée, mais où des tas de petits bonheurs ont émaillé son existence.

Le théâtre et une grande amitié

Cinquante ans plus tard, Michaël habite à Florenville pas loin de chez ses parents. Très dépendant, il vit dans une maison adaptée à son handicap. L’omniprésente Shivani et une auxiliaire de vie l’aident dans son quotidien. Après 27 ans d’un travail comme ouvrier qui le passionnait, Michaël est triste et seul chez lui. Son contrat n’a pas été renouvelé. La dame qui l’aide lui propose de l’inscrire à un cours de théâtre à la maison de la Culture d’Arlon. Michaël, timide et réservé, n’est pas chaud du tout à l’idée de se plonger dans un univers inconnu avec des gens qu’il ne connaît pas. Devant la porte de la salle, il est à deux doigts de faire demi-tour.

Cette porte, finalement entrouverte, va changer la vie de Michaël. Dans le théâtre, il se met dans un coin et patiente, quand une tornade arrive derrière lui. "Qu’est-ce que tu fous là toi ?". C’est David, un autre cassé de la vie à la suite d’un accident de la route. Lui aussi avec ses difficultés de mobilité. Mais David est un fonceur, d’un optimisme sans réserve. Il a très vite pris Michaël sous son aile et il s’est trouvé le grand frère qui lui manquait tant. Aujourd’hui, avec Alicia, la compagne de David, le trio bouge, rigole, fait la fête, réveillonne au nouvel an et s’est même offert une escapade en voilier en Zélande. Tout est difficile, il faut sans cesse inventer des trucs pas possibles pour ne rien se refuser. Les projets fusent comme celui de faire un tronçon du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en joëlette ou de ne pas rater les concerts de l’été prochain. Le trio rêve, chante, danse. Shivani et leurs entourages respectifs sont toujours avec eux pour les aider. Ils trouvent leur récompense dans leurs sourires, dans leur bonheur, dans la bienveillance et l’amitié sincère qui dégagent de leur vie avec un grand V.