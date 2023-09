Le brillant et l’or se sont partagés à Musson

Noces de brillant

– André Jentges et Marie-Rose Lafontaine se sont mariés le 13 septembre 1958. André, est le fils d’Henri, qui fut bourgmestre de Musson pendant la guerre 40-45. Il a travaillé comme menuisier à l’usine de Gorcy, avant d’enseigner à l’école de Pierrard où il termina sa carrière comme chef de l’atelier menuiserie.

Ils se sont installés à Baranzy où André est toujours président du conseil de la fabrique de l’église et ou il a cofondé le cercle "Au Chêne". Marie-Rose, chanteuse dans diverses chorales, y préparait les repas. Ils ont quatre enfants, 13 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants

– Roland Casel et Nicole Wery se sont mariés le 7 août 1958. Roland a travaillé à l’usine métallurgique de Rodange dans un service administratif où il finira comme chef de bureau. Nicole orientera sa carrière dans le commerce, d’abord en tenant un magasin de lingerie à Athus, puis en travaillant au garage Fabeck. Ils ont acheté leur maison à Musson en 1972. Roland, clarinettiste brillant, et Nicole se sont investis toute leur vie dans l’harmonie Union de Musson. Ils ont quatre enfants, trois petits-enfants et deux arrières petites-filles.

Noces d’or

– Alain Gustin et Bertille Breyer se sont mariés le 17 septembre 1973. Alain, ouvrier sidérurgiste ayant terminé sa carrière à Champion, s’est installé à Musson en 1977 avec Bertille, employée de banque. Alain, passionné de bowling et de jeu de quille, avec un palmarès comptant cinq titres de champion de France et six coupes de France, a aussi réalisé une brillante carrière dans l’arbitrage qui l’a mené jusqu’au championnat du monde au Brésil. Entraîneur, il a mené sa fille au titre de vice-championne du monde. Le couple a trois petites-filles.

– Daniel François et Marie-Noëlle Baillieux se sont mariés le 3 août 1973. Daniel a été enseignant en langue germanique et en sciences économiques, principalement à Virton, Marie-Noëlle a travaillé comme assistante en pharmacie à Halanzy, puis à la librairie d’Aubange. Installés à Baranzy, ils ont deux enfants et deux petits-enfants.

– Jean-Claude Nicolas et Marinette Placido se sont mariés le 4 août 1973. Jean-Claude a travaillé dans le tréfilage, d’abord à Gorcy, puis au Grand-Duché à Bissen. Marinette débutera sa carrière professionnelle comme employée de maison, avant d’intégrer le Nopri d’Athus. Un an après leur mariage, ils se sont installés dans leur maison de Musson. C’est là que leur fille unique est née. Ils sont des membres assidus du club de Marche "La Godasse Gaumaise".

– José Dargenton et Danielle Guebel se sont mariés le 1er décembre 1973. Joseph, dit José, restera pour beaucoup le boucher du Delhaize d’Halanzy. Le couple tenait une boucherie dans leur maison de Mussy-la-Ville. José se levait à 3h du matin pour préparer la marchandise, Danielle partait le matin pour la vendre. Ils ont trois enfants et une petite-fille.