Lilian le Gaumais a gravi 5 fois de suite le Mont-Blanc et en publie un livre

Alors en juin 2021, quand le professeur d’éducation physique à l’Athénée d’Izel s’est lancé ce défi de gravir le Mont Blanc à cinq reprises en un mois par cinq voies différentes (trois italiennes et deux françaises), oui, il s’agissait d’un pari fou.

Même les guides les plus chevronnés à Chamonix lui ont dit que son objectif était très difficilement atteignable. Car physiquement et techniquement difficile, soumis aux aléas de la météo très changeante en haute montagne et nécessitant un investissement financier important (car Lilian a voulu en plus faire filmer son expédition par des pros de la vidéo en montagne).

Grande douleur

Son exploit, il y est parvenu au prix de nombreux sacrifices et grandes souffrances.

Dans un livre très agréable à lire, High five au Mont-Blanc, qu’il vient de publier chez l’éditeur Mémory à Tillet, Lilian Mathieu raconte mille anecdotes sur les 5 voies du quinqua: l’acclimatation qu’il n’a pas terminée et qui a dû être écourtée parce que le guide de haute montagne lui dit qu’il n’y a pas une minute à perdre pour partir en pleine nuit vers les sommets ; la douleur incommensurable qu’il éprouve dans les talons, douleur qu’il va tenter de juguler par la distanciation bouddhiste ; les engueulades qu’il reçoit du guide de montagne parce qu’il n’a pas suivi assez vite ou s’est montré imprudent: l’attente interminable en fond de vallée quand le plafond reste trop bas là-haut et que l’orage gronde ; l’émotion incroyable avec son compère Marc qu’il avait promis d’emmener avec lui au sommet de l’Europe pour rendre hommage à son fils Nicolas trop tôt disparu.

C’est tout cela que vous trouverez dans ce très beau livre qui a largement sa place dans les récits de haute montagne. La preuve, deux librairies de Chamonix vendent l’ouvrage de Lilian depuis ce mois d’août !

Spéléo en plus ?

Lilian Mathieu conserve de cette expérience une formidable leçon dont il veut inculquer ses élèves à Izel: "Je veux leur montrer par là qu’il faut croire en soi, que les jeunes doivent avoir confiance en eux."

Tout là-haut, Lilian n’a pas cru davantage en Dieu ou en une vie après la mort, mais il dit avoir touché de près le plus beau, la pureté des cimes, le silence. "Je ne suis pas croyant, mais je me sens animiste. Je crois beaucoup en la force de la nature, enserrer un arbre, écouter le vent, regarder des flocons de neige tomber."

Son prochain défi ? Il aimerait enchaîner un projet à nouveau inédit: partir du fond de la terre en spéléo puis grimper jusqu’au sommet du Mont Blanc.