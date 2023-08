Le cabu apprécié malgré le déluge à Mussy-la-Ville

Toute cette machine demande une organisation qui est prise en main principalement par Bernard Toulmonde et Henri Gillet, mais qui demande de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles. La préparation pour servir plus de 800 portions de cabu roussi est assurée par une équipe de bénévoles qui se répartissent les tâches: achats, découpage, cuisson d’abord dans des casseroles en fonte pour s’assurer un roussi parfaitement à point, puis cuisson à feu doux pour mijoter de nombreuses heures dans des grandes marmites où les morceaux d’agneaux, le saindoux et les épices secrètes viennent sublimer le chou.

Truus, la reine du cabu roussi

Vendredi 400 kg de chou ont été découpés en lanières de deux centimètres. "Nous étions 26, indique Bernard Trebossen. Il nous a fallu une heure et demie pour tout débiter. Nous préférons le faire nous-même. Il y a quelques années, nous avions demandé à la Provençale de le débiter elle-même. Ils nous ont livré des petites lamelles de choucroute, nous avons dû tout recommencer à la main."

À la tête de la brigade qui gère la cuisine durant le week-end, il y a une solide dame originaire de Hollande, Gertrude Van Diemen, que tout le monde appelle 'Truus'. Elle surveille tout et s’assure que les lamelles sont bien découpées avec deux centimètres de largeur. Pas question de transiger. Depuis cinquante ans, elle ne laisse à personne le soin de préparer le cabu. C’est elle qui détient le secret de la préparation. "C’est une spécialité unique au monde, rigole Bernard Trebossen, nous sommes les seuls à servir un cabu roussi avec un tour de main venant de Hollande."

Samedi, deux heures avant de servir les premiers cabus, l’équipe des serveuses trinque avec des petits verres de vin. Pas trop pour ne pas renverser les assiettes, mais suffisamment pour que l’ambiance soit au rendez-vous. "Une fois, nous avons manqué de cabus, se souvient 'Truus'. Nous en avons trouvé à Florenville. Mais le René qu’on avait envoyé pour les chercher, n’est jamais revenu à temps. Au retour, il s’est arrêté à Orval pour se désaltérer et est tombé sur un traquenard."

Outre la satisfaction d’avoir mené à son terme cette 61e édition aux conditions climatiques dantesques, Bernard Trebossen et Henri Gillet se félicitent de l’excellente ambiance qui a régné, tout au long du week-end. "Lors des soirées, nous pouvons compter sur cinq sorteurs et des policiers en civil. Ils sont très efficaces. Nous voulons absolument éviter les bagarres et les débordements."