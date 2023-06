Une mairie et un cœur de village flambants neufs pour Musson

Sébastien Théate, du bureau Trema Architecture, a présenté la dernière mouture de l’aménagement de la mairie. Un chantier de rénovation complète de l’intérieur du bâtiment est rendu obligatoire par une isolation très insuffisante. L’extérieur du bâtiment ne subira quasi aucun changement. Le rez-de-chaussée servira exclusivement aux services accessibles au public, les bureaux de la population, des finances et de l’urbanisation, prévue avec accès facilité pour les PMR.

À l’étage, outre la salle du conseil, sont prévus, les bureaux de la bourgmestre, de la directrice générale, un local pour les échevins, un local pour le personnel, un réfectoire. L’électricité sera complètement remplacée par des éclairages LED, une pompe à chaleur sera installée (permettant de chauffer et de refroidir) ce qui entraînera une substantielle économie au niveau des factures énergétiques. L’installation de nouvelles ardoises et des panneaux photovoltaïques sur le toit, le remplacement des menuiseries extérieures par de nouvelles en PVC, et le rafraîchissement des murs donneront aux Mussonnais un outil de premier choix pour les accueillir dans leur 'maison commune'.

Le coût de l’opération est actuellement estimé à 1 900 000, avec un subside de 711 000. Il faudra y ajouter le coût des modules provisoires qui devront être installés à côté du CPAS pendant toute la durée des travaux.

Un cœur de village sympa et convivial

La rue de Gaume a été au cœur de toutes les attentions. Elle sera réaménagée en un espace où la mobilité douce (pour les piétons et les cyclistes) aura largement sa place, mais aussi, où la douceur de vivre et la convivialité seront au rendez-vous: réagencement du sens de circulation et des places de parking, plantations, plaine de jeux, placette avec des bancs. La mise en place de pavés dérivants ; à savoir un pavé en béton tourné vers la nature, idéal pour les surfaces se voulant proches des caractéristiques naturelles du sol. Par ses joints super larges de 3 cm, il permet un bel engazonnement et l’on obtient au final un joint végétal optimal et très esthétique. Cela uniformisera un ensemble assez chaotique à l’heure actuelle. Le coût des travaux atteindra 535 000 €, subsidiés à raison de 500 000 €.