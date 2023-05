Le Mussipolitain rebelle s’en tire bien

Quelques jours plus tard, il a déposé plainte contre les policiers pour avoir subi des violences et avoir été laissé longtemps à l’abandon malgré ses blessures. En même temps, il contactait nos confrères de Sud Info qui consacrait un article à sa version des événements.

Des regrets et des excuses tardifs

Le tribunal correctionnel d’Arlon a suivi les arguments de Me Dimitri Soblet dans l’affaire concernant du prévenu de 24 ans. "Je ne veux pas qu’il soit jugé sur autre chose que sur les préventions pour lesquelles il est jugé aujourd’hui, précisait Me Soblet. C’est-à-dire outrages et menaces envers les policiers. Le reste, c’est du périphérique dont le tribunal ne doit pas tenir compte. Ce n’est pas parce qu’il y a eu un non-lieu suite à la plainte de mon client, qu’il n’y a pas eu provocation de la part des policiers."

Du côté de Me Marc Kauten, le conseil de la zone de police de Gaume et des policiers, la vision du dossier n’était pas la même. "Le prévenu a jeté le discrédit sur le travail de mes clients qui ont tous été blessés à des degrés divers et subi des arrêts de travail. Je demande un dédommagement allant de 2 500 € à 750 € en fonction de la gravité des dommages physiques.", avait relevé le conseil.

Le juge André Jordant a tenu compte des excuses et des regrets que le prévenu a finalement accepté de délivrer lors de l’instruction d’audience, de son jeune âge et de son emploi en CDI. Il n’a pas suivi le ministère public qui avait requis trois mois d’emprisonnement et 800 € d’amende. Le prévenu devra effectuer 65 heures de peine de travail et s’acquitter d’un peu moins de 700 € de frais de justice. Il devra dédommager les différentes parties civiles à concurrence d’un euro provisionnel pour chacun, avant qu’une prochaine audience ne fixe le montant exact à payer.