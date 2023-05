Un boni pour le CPAS de Musson, malgré une année chamboulée

Les douze points à l’ordre du jour, auxquels se sont ajoutées quelques questions diverses, ont suivi.

Le compte 2022 du CPAS a été présenté par la présidente Anne-Marie Goeury: "Malgré une année chamboulée, nous dégageons un boni budgétaire de 36 402 €. Nous avons subi l’indexation des salaires et des revenus d’intégration et nous sommes intervenus beaucoup plus dans l’aide pour la livraison de mazout (24 698 € au lieu de 7 881 € en 2021). Par contre, nous avons eu des dépenses en moins, vu, entre autres, nos difficultés à trouver une puéricultrice que nous devons mettre à disposition des familles qui se sont agrandies par des naissances multiples. Nous avons aussi dû parer au choix d’un de nos agents contractuels qui est passé de 4/5e temps à mi-temps. Les aides à l’accueil aux Ukrainiens ont été moins importantes que prévues. Nous n’avons d’ailleurs plus que trois dossiers sur la commune concernant ce type d’aide".

Dans la foulée, le montant de la dotation 2023 à la Zone de Police du Sud-Luxembourg (Aubange, Messancy, Musson et Saint-Léger) a été approuvé. Elle est en augmentation (553 910 € au lieu de 514 000 € en 2022), vu là aussi l’indexation des salaires.

Adhésion à la plateforme du Service Citoyen

Le Conseil a entériné son adhésion à la plateforme du Servie Citoyen. La plateforme propose aux jeunes de 18 à 25 ans de s’investir dans un emploi à temps plein, dans des domaines comme la culture, l’aide aux personnes, l’environnement ou le sport. C’est une occasion pour ceux qui sont en réflexion sur leur avenir de faire une pause tout en donnant un sens provisoire à leur vie. Quatre jeunes de la commune ont déjà fait appel à ce service.

Des cimetières à saturation

En fin de conseil, la problématique des cimetières a été abordée. Ceux de Mussy-la-Ville et de Willancourt sont à saturation.

"À terme, nous devrons nous pencher sur l’aménagement d’une nouvelle parcelle pour créer un nouveau cimetière, convient la maire Sylvie Guillaume. Nous devons en attendant trouver des solutions pour parer au court terme."

Le conseiller Jean-Jacques Boreux a rappelé que la loi permettait aux Communes d’installer une affiche sur les tombes semblant abandonnées.

"Deux fêtes de la Toussaint après leur apposition, précise-t-il, on peut récupérer l’emplacement en déplaçant les restes de la dépouille dans un ossuaire."