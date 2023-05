Le souvenir de Guy de Larigaudie a été perpétué à Musson

Ce Français a perdu la vie à 32 ans, le 11 mai 1940. Il a été tué dans une embuscade pendant la Seconde Guerre mondiale dans un bois sur les hauteurs de Musson. Il y a péri avec quatre de ses compagnons de combat.

Sous un soleil ayant enfin fait une timide apparition, anciens combattants, porte-drapeaux et de nombreux scouts étaient présents devant la plaque érigée en sa mémoire à côté du monument aux morts devant l’église.

La commémoration avait été lancée par le comité du "Souvenir Français", et son délégué pour la province de Luxembourg, M. Marc Toulmonde, une association qui entretient la mémoire, les monuments et les cimetières militaires sur toute la Belgique avec 34 543 corps dont 33 272 de 14/18 et 1 271 de 40/45.

Un héritage spirituel qui a marqué les scouts

Guy de Larigaudie, de son nom complet Guillaume Boulle de Larigaudie, a eu une vie extraordinaire qui en fait aujourd’hui encore une légende, à tel point que l’école libre de Musson porte son nom. Routier scout de France, écrivain, explorateur, conférencier et journaliste français, il a profondément marqué le mouvement scout par sa spiritualité. De très nombreuses unités portent d’ailleurs son nom, dont celle d’Halanzy.

Grand voyageur, il a marqué les esprits en réalisant la liaison Paris-Saigon (Vietnam) au volant d’une vieille Ford. Il a publié plusieurs ouvrages, des livres pour la jeunesse, des récits de voyages, mais a aussi écrit comme journaliste dans les revues scoutes. Son livre Étoile au grand large est considéré comme son testament spirituel.