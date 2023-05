Une édition zéro plus que prometteuse pour le Mussyk Fest

Caroline Delatte, Baptiste Lalieu (Saule de son nom de scène), Isabelle Lennertz, Cédric Sottiaux et Fabio Ughi ont relevé ce défi fou. "On était ensemble avec Isa, Seb et Baptiste, explique Caroline Delatte. On s'est dit ‘Allez, on bloque une date!’. Et Saule d'enchérir: "Après, on s'est dit: ‘Mais où on va faire ça?’", s'amusent-ils.

Sur invitation

Ce premier festival était un test grandeur nature. Ou presque. Les organisateurs ont en effet décidé de limiter les participants à 450 invités. "C'est pour ça qu'on l'a appelé l'"édition zéro", explique Saule. Aucun de nous n'a jamais fait ça. Tous les musiciens sont plutôt sur scène, et jamais du côté organisateur. On avait plein d'idées, on ne savait pas comment on allait lancer le truc. Finalement, de fil en aiguille, on a décidé de faire ça à la bonne franquette, entre nous."

Moins de risques financiers, donc, même s'ils ont pu compter sur de nombreux sponsors qui ont permis de rendre l'événement gratuit. Ainsi, les mélomanes ont pris place dans le jardin d'un des organisateurs. Un événement qui s'est vite vu sold-out. "On a même dû refuser énormément de monde, explique Cédric Sottiaux. On a généré des frustrations, mais ce n'était pas du tout le but."

Mussy, vivier de musiciens

La programmation de cette édition zéro s'est faite naturellement. Les organisateurs ont fait venir de leur bande de copains. Tous les artistes présents se connaissaient, et ils ont tous un lien avec le village. "On s'est rendu compte qu'il y avait plein de musiciens à Mussy, explique Saule. Il y a les Triplay, DJ Art, les Holy Hop Circus dont le batteur habite dans ma rue."

Caroline Delatte constate également que le village de Mussy possède une forte synergie pour tous ces projets. "Il y a vraiment une cohésion villageoise, analyse-t-elle. Ce n'est pas un gros village, donc les gens se connaissent pas mal et il y a un vrai enthousiasme pour venir donner un coup de main. Les ados, le CDJ, leurs parents. Tout le monde se met ensemble pour créer un projet."

Des artistes qui ont tous répondu présents et accepté de jouer bénévolement.

L'édition prochaine déjà programmée

Le public est déjà demandeur d'un festival ouvert à tous, alors les inscriptions sont déjà ouvertes. "Les gens sont chaud boulette, c'est assez dingue. On voit qu'on répond à une demande", explique Cédric Sottiaux.

"On essayera de garder des tarifs abordables pour conserver cet aspect familial et village, explique Saule. Mais le but sera quand même de pouvoir rémunérer les groupes, cette fois-ci."

Une première édition qui aura sans doute lieu le 11 mai 2024, même si toute l'organisation reste encore à faire. Les pré-inscriptions peuvent déjà être réalisées sur le site du festival.

www.mussykfest69.webnode.fr