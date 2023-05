Musson et Lamure-sur-Azergues sont désormais jumelées

Le Beaujolais vert (par opposition au Beaujolais rouge qui regroupe la partie viticole de la région) et la Gaume ont désormais une proximité amicale qui permet des échanges conviviaux.

"En 2019, nous avons été contactés par les autorités communales de Lamure, précise Valérie Recht, l’échevine gaumaise chargée du jumelage. Ils cherchaient une commune belge de la même dimension que la leur, pour faire des échanges entre les citoyens et les associations. Notre collège a trouvé que c’était une bonne idée. La crise sanitaire du Covid a ralenti le processus, mais aujourd’hui il est concrétisé."

En octobre 2020, le Collège et une délégation de Mussonnais se sont déplacés dans le Beaujolais pour inaugurer les plaques qui attestent du jumelage.

Ce week-end, une délégation de quarante-quatre habitants de la petite commune rhodanienne a effectué en bus les 515 km qui séparent les deux communes, pour prendre ses quartiers à Musson. Dimanche, sur le coup de midi, la bourgmestre de Musson, Sylvie Guillaume et le maire de Lamure-sur-Azergues, Marc Desplaces, ont inauguré les plaques scellant le jumelage. Elles seront placées aux différentes entrées de Musson.

Créer des liens, partager des moments de convivialité

"Dans la convention qui lie nos deux communes, il est prévu qu’une rencontre conviviale soit programmée chaque dernier week-end d’avril, alternativement à Musson et à Lamure, poursuit Valérie Recht. C’est nous qui ouvrons l’échange cette année. Nous avons prévu un programme de visites, avec entre autres une incontournable visite de notre musée minier et des moments conviviaux et d’échanges plus intimes entre les familles qui sont logées chez l’habitant." Lundi en début d’après-midi, après un brunch sympathique à la Maison de village de Signeulx, les Lamuriens ont quitté leurs amis de Musson, se réjouissant de les recevoir dans un an, dans leur région de Haute-Azergues, réputée pour sa douceur de vivre.

"Nous allons rapprocher les associations de nos deux communes, que ce soit sur le plan culturel, folklorique ou sportif, annonce l’échevine. L’objectif d’un jumelage est de créer des liens, d’échanger, de partager des moments de convivialité, d’aller chercher chez l’autre des idées pour améliorer ce qui se fait chez nous. Nos nouveaux amis lamuriens ont créé un comité des jumelages. Nous allons nous en inspirer pour en lancer un à Musson."