30 ans de travail pour faire naître un musée de la mine et de la métallurgie à Musson

Mais cet espace n’est pas la vitrine de l’unique collection de Jean-Claude Noben. En parlant de ce projet au fil du temps, d’autres familles se sont jointes et ont accepté de prêter certaines reliques ou d’en faire don au musée. Aujourd’hui, en 2023, le musée minier et métallurgique de Musson Halanzy a enfin pu voir le jour grâce au travail d’une septantaine de bénévoles et la récolte de dons financiers via un crowdfunding en ligne. "Nous n’avons encore jamais pu bénéficier de subsides publics, car comme nous sommes un musée privé, les démarches sont très complexes. Néanmoins, nous pouvons remercier la Commune qui a été derrière nous", ajoute Rudolf Noben.

En plus de l’espace muséal, il existe, au sein du bâtiment accueillant le musée, plusieurs salles ayant pour vocation l’accueil de réunions associatives. Il sera donc possible, dans une certaine mesure, de bénéficier de ces espaces en fonction du projet mené. "Quasi 50% du bâtiment est prévu pour une salle polyvalente. Notre but, aussi, c’est d’attirer un public via ces locations de salle. Ce même public ne serait peut-être jamais venu visiter le musée", détaille Rudolf Noben.

Ce samedi 15 avril, le musée sera inauguré en grande pompe. Une visite, au prix de 8 euros, est prévue de 14 heures à 18 heures Et, ce dimanche, les portes vous seront ouvertes entre 11 heures et 18 heures Le dimanche sera d’ailleurs "le" jour d’ouverture, entre 11 heures et 17 heures Des créneaux privés peuvent être aménagés sur rendez-vous.

Infos et réservations : 4mh.musson@gmail.com

