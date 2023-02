Elle laisse mourir de faim et de soif ses animaux de compagnie, à Musson

Déjà au mois de février 2022, cette habitante de la commune de Musson avait laissé ses trois chiens sans leur apporter les soins et la nourriture dont ils avaient besoin. Malheureusement, la Mussonnaise n’a pas tenu compte de ce premier avertissement. Durant le mois d’avril 2022, elle a à nouveau laissé ses animaux de compagnie (trois chiens, un chat et deux perruches) durant une vingtaine de jours sans eau ni nourriture au point qu’un chien de race Spitz et une perruche n’y survivront pas.