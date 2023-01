Placée au premier rang, Mélanie Eischen avait préparé un bout de tissu avec un mot inscrit dessus. Son objectif ? Le lancer au pied de Robbie Williams afin que ce dernier lise ce mot. "J’ai attendu le bon moment, explique la citoyenne de Mussy-la-Ville. Et mon plan s’est déroulé mieux que je l’imaginais. Robbie a pris le petit mot, a d’abord cru qu’il s’agissait d’un numéro de téléphone. Puis s’est aperçu que j’avais glissé quelques mots. J’avais écrit en anglais que je le remerciais pour tous les bons moments qu’il amenait dans la vie de tous les gens. Et que Dieu le protège."

Son amie a tout filmé et on voit clairement Robbie Williams remercier Mélanie pour ce joli mot.

"Il s’agissait de mon septième concert de Robbie Williams, confie celle qui est aussi l’épouse de Grégory Molnar, footballeur d’Habay-la-Neuve. Je savais qu’il communiait beaucoup avec son public. Je suis toujours au premier rang. J’avais imaginé ce bout de tissu le matin avant le concert. C’est un grand moment pour moi, de le voir lire mon message de s’adresser à moi en me remerciant."

Mélanie Eischen apprécie donc Robbie Williams depuis de longues années.

"Depuis 1995 avec Take That, poursuit-elle. Et je suis heureuse de son évolution. Son concert était magnifique, grandiose. Il a su surmonter quelques démons pour revenir sur le devant de la scène. Il a une énergie incroyable. Mon amie, qui le voyait pour la première fois, a été conquise. J’irai encore le voir à Luxembourg en juillet prochain."

Pour lui lancer un autre mot encore ? Peut-être. "Je ne suis pas une fan extravagante, mais j’avais envie de lui envoyer ce petit message, pari réussi", conclut celle qui est aussi fan de Matt Pokora et Patrick Bruel.