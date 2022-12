MUsson : un nouveau comité au Syndicat d’initiative

Avec simplement le sentiment du devoir accompli mais aussi le regret de laisser un important héritage culturel, festif et financier sans successeur.

Après les années Covid, 2022 n’a pas non plus bénéficié d’un programme chargé. "Mais vous avez bien travaillé à multiplier les rencontres et réunions afin d’assurer la transition", souligne Sébastien Spoidenne celui qui avec Coralie Roskam va assurer une co-présidence au sein du nouveau comité qui comprendra encore Jean-Michel Roskam au poste de trésorier et Marc Henrion comme administrateur. Il était déjà présent dans l’ancienne équipe. Le forestier continuera à assurer les parcours des marches Adeps. C’est l’une des activités qui sera reprise le 9 juin 2023.

Un calendrier des activités établi

Le reste du calendrier est actuellement calqué sur les activités antérieures avec la reprise de la fête gaumaise annoncée pour le 19 mars avec une formule du repas potée gaumaise revue. Le feu d’artifice sur la place devrait être de retour la veille de la fête nationale et le premier week-end du mois d’octobre verra le retour de la foire du livre.

Le syndicat d’initiative a déjà participé au marché de Noël de la Commune et avec l’accord de l’assemblée générale a décidé de ne prendre part sa part de gâteau lors de la répartition des bénéfices entre les associations participantes. "Notre but est de promouvoir les activités et la vie mussonnaise", dit Sébastien Spoidenne.

Au cours de la soirée de passation de témoin, il a été expliqué les détails administratifs et modifications de mise en concordance légales qui vont paraître au Moniteur ainsi que la nouvelle manière de fonctionner.

"Pour que tout le monde ne soit pas directement impliqué, on va mettre en place des petits comités de 4 ou 5 personnes qui prendront les décisions pour chaque activité", a expliqué Coralie Roskam. Tout en insistant: "les bénévoles et leurs idées sont toujours les bienvenus".

Le Syndicat d’initiative vivra aussi en parfaite harmonie avec le Musée Minier et Métallurgique de Musson-Halanzy.