Les jeunes conseillers de Musson ont prêté serment

Ainsi, Callie Hardy (école des deux Rives), Emma Anizet et Celia Benfante (école Guy de Larigaudie), Laly Nahant (école Saint-Pierre de Signeulx) et Florys Borcy Recht (école communale de Mussy-la-Ville) vont rejoindre les anciens membres: Sarah Jebali, Ambre Küpper, Alice Bonnier, Nicolas Loncin, Capucine Frenneaux et Morgane Adam pour former la nouvelle équipe.

Des projets solidaires

Avant l’engagement devant la bourgmestre Sylvie Guillaume et la remise de l’écharpe tricolore, l’échevine Valérie Recht a rappelé quelques objectifs de ce conseil: associer les enfants à la vie et à la gestion de la commune, à la réflexion et mise en œuvre de projets qui les concernent ainsi que de favoriser leur éducation civique et leur faire prendre conscience qu’ils vivent dans une démocratie participative. Tout au long de l’année, Ameline Perrin et Laurine Gonry seront les animatrices de ce groupe pour poursuivre les projets déjà initiés (l’an dernier, des nichoirs avaient été réalisés au profit du musée minier et métallurgique de Musson-Halanzy) mais aussi guider la réflexion sur les actions à entreprendre sur le nouveau thème de la "solidarité" en faisant référence notamment à la guerre en Ukraine. "Nous comptons sur vous pour représenter au mieux les enfants de la commune, pour participer régulièrement aux travaux du conseil, faire connaître les opinions et souhaits de chacun, pour se former à la citoyenneté et sensibiliser tous les enfants", concluait l’échevine avant de formuler l’espoir de retrouver d’ici quelques années, un ou une de ces jeunes élu(e)s comme. bourgmestre. La soirée s’est terminée dans un convivial échange d’idées !