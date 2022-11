Musson: la création du centre médical est sur les rails

Une étape importante vient d’être franchie lundi soir: le conseil communal de Musson a adopté les conditions de marché et le cahier des charges en vue de la transformation de l’ancien presbytère en centre médical. Depuis quelques mois, plusieurs réunions ont déjà été tenues en vue de répondre à la pénurie de médecins généralistes. "L’idée n’avait de sens que si les praticiens étaient intéressés, rappelle l’échevin Christopher Bonnier. Les trois médecins installés (les Dr Tinant, Dusart et Ambroise) se retrouvent régulièrement en vue de constituer une ASBL pour assurer le mode de fonctionnement. Ils devraient accueillir un médecin supplémentaire à mi-temps, le Dr Langlois ainsi que les Dr Derlet et Eppe, stagiaires." Par ailleurs, une psychologue et une infirmière sont également intéressées par ce projet. "Tous les voyants sont au vert" se réjouit l’échevin.