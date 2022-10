Pour le tribunal d’Arlon, il y a une différence entre contrat mensuel et paiement mensuel de sa prime d’assurance

Le Tribunal correctionnel d’Arlon, siégeant avec trois juges comme tribunal d’appel du tribunal de police, a rendu deux jugements distincts dans le dossier d’un accident survenu le 18 août 2018 à Mussy-la-Ville. Les deux conducteurs se rejettent mutuellement la responsabilité du crash frontal ; s’accusant de ne pas avoir bien tenu leur droite et d’avoir empiété sur le centre de la chaussée. L’appel de la partie déboutée n’a pas été suivi et le premier jugement a été confirmé. Parallèlement à l’accident une intéressante affaire d’assurance est venue se greffer. Un des deux protagonistes a présenté une carte verte attestant de la validité de son assurance. L’assureur "La Baloise", arguant que son client n’avait pas régularisé les échéances de deux mensualités, refusait d’indemniser la victime. Ce refus pose évidemment un problème. Si on suit le raisonnement, les cartes vertes n’attestent plus aucune sécurité de validité quand elles sont présentées.