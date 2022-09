Pour rendre l’opération accessible à tous, plusieurs formules sont possibles: la marche simple (8 km) avec deux ravitaillements (10 €/ adulte, 7 € enfant -12 ans), une marche de 3 km accessible aux PMR (5 €/adulte, gratuit -12 ans et PMR) avec mise à disposition de bécassine, joëlette et vélo de l’association "cheveux au vent".

La grande marche complète et houblonnée de 8 km prévoira six haltes avec dégustation d’autant de bières (La Deren, la Gengoulf, l’Orval, la Rulles, les Retrouvailles et la Battincourtoise) accompagnées de plateaux de charcuterie, de fromages, et même d’une praline de chez François Deremiens spécialement conçue pour accompagner les verres de mousse. À noter que des boissons soft seront également disponibles: kéfir maison, sirops locaux, thé glacé, limonade locale, jus de Rachecourt. Attention, cette marche houblonnée demande une réservation ( secrétariat@lapetiteplante.be). Elle est limitée à 150 participants (35 €/adulte, 15 € 3 à 12 ans, gratuit -3 ans). Sur ces parcours, des jeux seront proposés aux enfants et l’ambiance sera assurée musicalement par "Dernier Nœud", "Sarah Weber"et "Marie-Violaine Deom"

Concerts et après-midi festif

Tous les départs seront accessibles de 10h30 à 12h30 et au retour, à partir de 13h30 on fera la fête sur le site de la Petite Planteà la rue de Palgé à Musson. Autour d’animations pour enfants (grimage, château gonflable, contes, jeux, bricolage,.) il sera possible de trouver une petite restauration dans une belle ambiance musicale à nouveau. En effet, aussi bien "Bounti"l’ensemble de Mélodie Hanzir et Tamara Legrand (The Voice 2017) que Léa Pochet (The Voice 2018) proposeront deux prestations à 13h30 et à 15h avant que la journée ne se termine avec "El Tchia Que Vara"(17h) le groupe qu’emmène Alain Ducat sur toutes les scènes des trois frontières avec ses reprises d’artistes francophones.

www.lapetiteplante.be et sur facebook