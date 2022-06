Lors de l’assemblée générale tenue en présence de l’échevin Christopher Bonnier, le comité avait déjà décidé de déposer une démission collective. Dans la salle du Cercle Saint-Martin, certains candidats avaient montré un intérêt pour une reprise des activités mais l’intention est restée sans véritable concrétisation. Aujourd’hui, c’est fini, après avoir porté et dynamisé durant une vingtaine d’années les activités, le président a décidé de passer la main! Avec Patrice Kreusch, Marie-Louise Gérard et les autres, ils déposent les armes, heureux d’afficher un bilan particulièrement positif avec des rendez-vous ponctuels devenus incontournables que sont les fêtes gaumaises, marches, chasses aux œufs, foires artisanales, sans oublier feux d’artifice de la fête nationale ou encore la fameuse foire du livre… Avec notamment Marc Henrion et André Olivier, le récent fléchage de nouveaux circuits pédestres permanents destinés à visiter l’ensemble des villages de la Commune est encore une autre belle réalisation.

Des aides toujours possibles

Mais voilà aujourd’hui, l’engouement glisse dans les épreuves du Covid et ils estiment qu’il est temps de remettre les rennes de l’ASBL à une équipe plus jeune qui pourra impulser une nouvelle dynamique. Le comité ne quitte pas le navire. Il est prêt à donner conseils, expertises, carnet d’adresses et aider les successeurs, s’ils en font la demande! À côté d’un bon bilan culturel, ils laissent aussi un actif matériel et financier confortable.

Actuellement, avec quelques anciens, un petit groupe de jeunes a décidé d’envisager l’avenir du Syndicat. Il va s’emparer des réseaux pour présenter la situation et faire appel à d’autres bénévoles pour compléter leur équipe. Une réunion destinée à une passation de flambeau devrait se tenir fin juin. Toutes idées et bonnes volontés sont bienvenues!