Musson : hommage franco-belge à Guy de Larigaudie

La petite cérémonie tenue non plus comme initialement sur le lieu du drame dont " le chemin transfrontalier des mines de fer " fait découvrir la stèle érigée en sa mémoire mais au cœur du village, au pied de l’église est instaurée pour " raviver la mémoire de cette tragédie et pour honorer la grandeur de ceux qui en ont été les acteurs ".

C’est aussi un symbole d’attachement aux valeurs défendues dans le passé et qui doivent toujours l’être aujourd’hui: la liberté, l’égalité et la fraternité. À cette devise à laquelle se rattache la France, le maire de Gorcy, Bernard Fontaine, associait aussi celles de solidarité, d’entraide et de respect. Et Sylvie Guillaume, la bourgmestre de Musson, celles de courage, de dynamisme et de persévérance.

Aux côtés de nombreux porte-drapeaux belges et français, l’ancien député-maire de Longwy, Jean-Paul Durieux avait étalement tenu à participer à ce rendez-vous.

Hommage à l’ancien chef scout

En fond de discours on relevait aussi chez tous les intervenants, une pensée pour le peuple ukrainien " qui subit la folie d’un seul homme " et aussi l’espoir de transmettre aux jeunes générations la volonté de ne plus " jamais revivre cela ".

Et dans ce sens, Guy de Larigaudie qui repose maintenant à Saint-Martin de Ribérac, sur ses terres natales en Dordogne reste un emblème fort pour le mouvement scout. Des membres de l’unité de Conflans-Jarny (Metz) avaient spécialement effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie annuelle.

Des fleurs ont été déposées, les hymnes nationaux belges, français et européen ont été interprétés.