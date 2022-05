Un magasin Spar ouvre ses portes ce jeudi à Musson

Des collaborateurs régionaux

Les deux gestionnaires du magasin, Damien et Michaël Swenen, forts de dix années d’expérience respective dans la grande distribution, misent sur un accueil chaleureux des clients.Ils peuvent compter sur l’appui de leur équipe de dix collaborateurs tous originaires de la région.

"Nous avons eu la chance de pouvoir créer dix nouveaux emplois locaux, uniquement pour des collaborateurs de la région. C’est une chance et une véritable fierté de proposer une telle équipe pour servir les clients, qu’ils soient de Musson ou de passage dans notre belle région" , précise Damien Swenen.

Se démarquer de la concurrence

En plus de la formule de magasin traditionnelle et d’une boulangerie étendue, Damien et Michaël Swenen proposeront un salon de dégustation dans lequel les clients pourront goûter des produits frais en toute décontraction.

"C’est ce qui va assurément nous démarquer par rapport aux autres magasins de la région , indique encore Damien Swenen. Ce salon de dégustation nous permettra d’être au plus proche de nos clients, ce qui représente un véritable atout pour le magasin. Mais nous avons aussi misé sur les fruits et légumes et le rayon boulangerie, synonymes de fraîcheur et de qualité."

063 865193 – info@spar-musson.be