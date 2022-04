Christine Jeanty , de Virton, dont l’apprentissage près de nombreux professeurs et la participation à différents stages lui permettent d’expérimenter, avec succès, de nombreuses techniques d’utilisation de l’acrylique. Elle trouve son inspiration en suivant son intuition du moment. Elle se laisse aller dans une interprétation personnelle d’un sujet. Elle se sent attirée par l’abstraction qui, selon elle, est l’expression de la liberté. Ses créations picturales lui procurent évasion, détente et plaisir.

Albane Gjonaj, de Liège, a acquis une formation artistique aux Beaux-Arts de Bruxelles. Pendant la période de confinement, elle a ressenti le besoin de mettre de la couleur et de la joie dans sa vie afin de se sentir libre. Son style de peinture s’est imposé à elle. La juste disposition des lignes et des masses colorées est une expression abstraite de son état d’esprit et de ses sensations de l’instant. Ses tableaux veulent restituer autrement les émotions ressenties.

À voir les 17 et 18 avril de 14h à 18h30 à la Maison de la Lorraine belge à Mussy. Vernissage le 16 avril à 18h.