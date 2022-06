VIDEO | Les « caddies du coeur », une épicerie itinérante de la Croix-Rouge, sillonne Rouvroy et Musson

La tournée hebdomadaire peut dès lors commencer. «À la base, cette fourgonnette était utilisée par le service du don de sang. Elle a été rénovée, grâce à nos bénévoles, pour devenir une sorte d'épicerie sur roues. C'est un concept unique en Belgique et pour l'instant, nous effectuons des tournées dans les communes de Rouvroy et Musson», explique Éric Ernster, l'un des responsables de cette épicerie.

Les produits proviennent de banques alimentaires, de dons ou d’associations et sont stockés dans les locaux virtonnais de la Croix-Rouge avant la livraison. Certains aliments affichent des prix plutôt avantageux. À titre d’exemple, une boîte de thon à l’huile est ici vendue au prix de 0,80€ contre 1,60€ dans le commerce. Malgré le côté «mobile» de cette épicerie, les bénéficiaires peuvent régler leurs achats par carte bancaire. Mais ce n’est pas tout, il existe aussi toute une série de denrées gratuites comme du café ou encore des confitures.

Le CPAS joue le rôle de l’entremetteur

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut obtenir une carte délivrée par le CPAS. Mais attention, tous ne soutiennent pas forcément le projet. «Actuellement, seuls les CPAS de Rouvroy et Musson ont accepté de collaborer avec nous. Des pourparlers sont en cours avec d'autres communes pour étendre notre zone de distribution», ajoute Éric Ernster.

Il faut savoir que cela représente aussi un coût dans le budget d’un CPAS, car cette institution doit reverser un montant variable, selon l’affluence, à la Croix-Rouge.

Certains préfèrent donc encore jouer la carte de la prudence pour analyser les besoins et éviter de devoir abandonner le projet en cours de route.

6 mois de préparation

Pour mettre sur pied ce projet, tout à fait inédit en Belgique, il a fallu du temps et surtout de la patience pour proposer un service de qualité. «Comme nous vendons des produits alimentaires, nous devons obtenir une autorisation de l'Afsca. Les normes d'hygiène sont d'ailleurs très rigoureuses, on doit veiller à la propreté des surfaces, bien vérifier les dates de consommation et stocker toute cette nourriture dans un endroit adapté», explique Éric Ernster. Et puis, les bénévoles ont dû apprendre sur le tas le métier d'épicier.

Il faut faire face aux imprévus, les ruptures de stocks et répondre aux demandes spéciales des clients.

Tout cela exige une grande capacité d'adaptation. «On a un peu tâtonné au début. Par exemple, on pensait que tel produit allait partir plus vite qu'un autre et cela n'a pas forcément été le cas. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un certain équilibre. On sait vraiment ce que les gens consomment le plus», précise le bénévole de la Croix-Rouge. Partout où la camionnette s'arrête, les bénéficiaires ne tardent pas à se montrer.

Sur la place de l'église de Signeulx (Musson), Éric Lepage déplie son sac réutilisable et s'apprête à faire son marché. Cet ancien SDF sait mieux que quiconque que la vie peut basculer à tout moment. «Cela fait déjà cinq fois que je viens, c'est très pratique pour les personnes qui n'ont pas de voiture comme moi. Tout le monde peut se retrouver à la rue ou en difficulté. J'ai connu un directeur d'usine qui, lui aussi, a vécu dans la rue comme moi. Les gens ont parfois du mal à venir vers la Croix-Rouge ou un organisme spécialisé pour leur demander de l'aide, parfois par honte ou par fierté. Je pense que c'est une erreur, il faut franchir le cap», assure-t-il.

Un sac de courses pour 17 euros

La tournée se poursuit. Le stock d’Henri et Éric diminue petit à petit. Les pâtes, les conserves et le lait ont beaucoup de succès, mais aussi les friandises.

Ces petites douceurs font toujours chaud au cœur, surtout en étant mère de cinq enfants. «Si cela ne dépendait que d'eux, ils embarqueraient la totalité du stock de chocolats (rires). Plus sérieusement, je trouve ce service très pratique. Les bénévoles sont agréables et à l'écoute de nos besoins. Ici, j'ai acheté un sac complet de courses pour 17€. Dans une grande surface, cela aurait certainement été deux fois plus cher», confie Cindy Goedert.

Pour les bénévoles, ce dispositif permet aussi de nouer des liens sociaux avec les bénéficiaires. Ce travail de terrain leur permet de collecter de précieuses informations pour aider davantage les personnes défavorisées. «Notre tournée se termine généralement vers 14 h. Parfois, cela dure un peu plus longtemps. Nous ne sommes pas de simples fournisseurs, nous voulons garder un contact privilégié avec les gens. Parfois, cela permet de faire remonter des infos capitales auprès des CPAS. Cela a déjà résolu des problèmes», conclut Éric Ernster.

Au total, 26 ménages mussonnais et 15 ménages rouvirois ont actuellement recours à cette épicerie itinérante.