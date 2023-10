Élections 2024 : À 81 ans, Roger Kirsch briguera un 5e mandat à Messancy

Au moment du scrutin, il aura alors 81 ans, presque 82. La retraite politique, ce n’est visiblement pas pour lui. D’ailleurs, il y a quelques années, il l’a déclaré dans nos colonnes, un sourire aux lèvres: "Je mourrai en fonction."

Celui qui a toujours vécu pour sa commune de Messancy, et en est le premier citoyen depuis 2000, n’est pas prêt à céder le flambeau, nullement fatigué par l’exercice du pouvoir. "J’ai la chance d’être encore en forme physiquement, mentalement et moralement, poursuit-il, mais en un an, les choses peuvent changer."

En témoigne l’histoire familiale des Kirsch. Son prédécesseur, son cousin Narcisse Kirsch est décédé trois mois avant un scrutin communal. Lui, briguait un 6e mandat. "J’étais alors secrétaire communal, j’ai démissionné et je l’ai remplacé au pied levé sur les listes", se souvient Roger Kirsch.

Son oncle Charles, papa de Narcisse, précédent bourgmestre, s’est éteint 4 mois avant les élections communales. Et c’est Narcisse qui l’avait remplacé.

L’actuel mayeur n’y voit aucun signe, si ce n’est qu’il est "inutile de faire des plans sur la comète."

Fils et petit-fils de secrétaire communal, il est encore et toujours autant passionné par la chose publique.

Fort de ses 1094 voix récoltées en 2018, et jouissant d’une appréciable popularité, Roger Kirsch (Les Engagés) pourrait donc rester le premier citoyen de Messancy.

S’il est réélu bourgmestre, envisage-t-il de céder l’écharpe mayorale en cours de mandat ou de la revêtir jusqu’à ses 88 ans ? "Nous sommes à un an des élections, élaborons avant tout une liste et un programme. Discutons. Et laissons parler les urnes." Il est encore beaucoup trop tôt, à ses yeux, d’évoquer ces éventualités.

Sans deux échevins ?

Roger Kirsch sera-t-il tête de liste ? Ou va-t-il la pousser et laisser la première place à sa dauphine Christiane Kirsch (sans lien de parenté avec le mayeur), qui avait engrangé 787 voix de préférence en 2018 ? Là aussi, trop tôt pour répondre. "Tout cela doit encore être discuté, je ne suis pas un despote, répond le bourgmestre. Nous n’avons pas encore travaillé à l’élaboration de la liste. On doit encore se rencontrer et discuter."

Et Roger Kirsch d’insister: "Un bourgmestre n’est rien sans les autres. Sans les échevins, sans les conseillers, il n’est nulle part."

Au niveau du Collège, les échevins Christiane Kirsch et Jean-Raymond Lichtfus sont repartants. De même que la présidente du CPAS Laurence Lorgé.

Christian Biren et Georges Meunier sont nettement plus incertains, et ne devraient pas se représenter, bien qu’ils ne ferment pas la porte.

L’objectif du bourgmestre et de son groupe sera bien évidemment de conserver une majorité absolue. En 2018, comme en 2012, ils avaient décroché 11 sièges sur 19.

ICM se prépare pour renverser la majorité

Du côté de la minorité ICM, qui avait remporté 7 sièges, on espère inverser la tendance et mettre fin à la dynastie Kirsch, dont la famille tient les rênes de la commune depuis des temps immémoriaux.

Mais est-ce possible à Messancy de renverser l’indéboulonnable Roger Kirsch ? "Bonne question, répond Rémy Welschen, conseiller ICM. C ela me semble faisable. Du changement, cela ne peut faire que du bien à la commune." "Tout est possible, c’est l’électeur qui décidera", complète Philippe Douret, conseiller ICM.

Le groupe compte notamment sur les nouveaux habitants, chez qui une tradition de vote n’est pas ancrée, pour faire pencher la balance.

ICM veut rajeunir les décideurs

– – Claude Lamberty cédera la tête de liste ICM ©ÉdA

"Si les jeunes veulent reprendre la main, je leur cède le flambeau, mais s’ils ont encore besoin de moi, je suis là", répond Claude Lamberty lorsqu’on lui demande s’il sera présent sur les listes en 2024. L’homme fort d’ICM avec 856 voix de préférence en 2018, ne mènera pas la liste mais pourrait la pousser.

Chez ICM, on ne sait pas encore qui sera tête de liste. Philippe Douret en favori ? Motus et bouche cousue dans le groupe. Le populaire Fabrice Poncelet (dit Ponpon) ou Edwige Frisch et Remy Welschen ? "On doit encore en décider ", nous dit-on dans toutes les langues.

Ce qui est sûr, c’est que ces quatre-là sont repartants. De même que Roland Bastogne (PS), l’élu le plus expérimenté du groupe. Pascal Girardin, est, lui, incertain.

La liste ICM, créée il y a cinq ans, se veut citoyenne, bien que les actuels conseillers élus soient apparentés MR, Écolo ou PS. "Ceux sans couleur politique ont été obligés de s’apparenter pour être représentés dans les intercommunales", explique Rémy Welschen.

Objectif de la liste: renverser la majorité actuelle. "Il faut faire place à du sang neuf, à des idées nouvelles", s’exclame le groupe, qui veut rajeunir les décideurs.

Les socialistes dans le flou

Pascal Feller ne se représentera pas. ©ÉdA

La liste PS ne compte qu’un élu au conseil communal: Pascal Feller. Le quinquagénaire, jeune grand-père, ne se représentera pas. En devenant conseiller, il a tenu une promesse qu’il avait formulée à son papa. "Je suis très satisfait de mon mandat, mais très occupé aussi par ma vie de famille", explique-t-il. Il se dit également que le courant ne passe plus avec quelques personnalités du groupe.

Y aura-t-il une liste PS en 2024 à Messancy ? Rien n’est moins sûr. Depuis plusieurs années maintenant, les socialistes sont divisés dans la commune. On se souvient du départ de Roland Bastogne (élu sur la liste ICM au dernier scrutin).

Marcel Remacle, président de la section locale (USC), ne sait pas encore s’il y aura une liste. "On en discute régulièrement en comité. On veut laisser passer les fêtes de fin d’année pour prendre notre décision. "