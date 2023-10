Les jurés de The Voice ont fait de la résistance face à ce jeune de Messancy, ils ne se sont pas retournés vers Ethan

Avec sa voix d’enfant encore mal assurée, le petit Messancéen souriant a entamé la chanson qu’il a choisie avec sa maman: Résiste de France Gall. "Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste".

Les quatre jurés ont beaucoup souri, mais ont finalement résisté au charme du gamin et ne se sont pas retournés. Alice a eu les mots pour réconforter Ethan, qui est resté très digne malgré sa légitime déception. "J’ai beaucoup hésité, reconnaît la chanteuse aux célèbres cheveux roses qui ne le sont plus, surtout que j’adore France Gall et cette chanson. Il te manquait un peu de maturité dans la voix."

Un petit coup de mou après la déception

"On est passé par toutes les questions de l’arc-en-ciel, se souvient Pauline, la maman d’Ethan. Mais avec le recul (NDLR: les sélections et les émissions sont enregistrées très longtemps à l’avance), malgré la déception, c’est une très belle expérience pour lui comme pour nous. Ethan a eu un petit coup de mou après l’émission. On l’avait préparé à un éventuel échec, mais, à cet âge-là, c’est une part de ses rêves qui s’est un peu envolée. Mais aujourd’hui, il a retrouvé sa passion pour la clarinette et le chant, il est bien reparti."

Hier soir, Ethan a resté scotché devant la télévision familiale pour enfin visionner sa prestation, qu’il n’a jamais eu l’occasion de voir. Ce matin, il sera entouré par tous ses camarades de classe dans la cour de récréation de l’Athénée Royal d’Arlon. Les commentaires et les félicitations fuseront sur la prestation de la star de la soirée: "Je me souviens que je me suis avancé assez stressé sur la scène, mais qu’une fois les premières notes parties, ce stress à quasi disparu. Quand je me suis rendu compte que personne ne se retournait, j’ai été déstabilisé un instant, puis je me suis vite repris en chantant plus fort et en faisant de mon mieux."