Football en salle: Deux Messancéennes en équipe nationale

Il s’agira d’un double affrontement avec la France, ces 23 et 24 septembre, à Valence, qui servira de préparation à un championnat d’Europe AFEFS, prévue en novembre en Catalogne. Un premier entraînement a été dispensé à Châtelineau lundi et deux joueuses du Forza Messancy sont retenues dans ce groupe. Il s’agit de la gardienne Vanina Monfort et de Sauvane Andrès qui se charge habituellement d’empiler les buts.