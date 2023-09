La soprane France Emond et l’organiste Gérard Close ouvriront la saison de l’ASBL "De nouvelles orgues pour Messancy" le 24 septembre

C’est au Conservatoire Royal de Liège que France Emond a suivi des études de flûte traversière et de chant. Elle a participé, après son diplôme supérieur de chant avec Grande Distinction, à des Concours internationaux dont le prestigieux Reine Élisabeth en 1996 et en 2000. Ses présences dans de nombreuses œuvres d’opéra jalonnent son parcours professionnel. Le grand public se souvient surtout d’une Castafiore époustouflante dans la comédie musicale de "Tintin et le Temple du Soleil", énorme spectacle médiatisé donné à Anvers et Charleroi. Désireuse de transmettre son savoir, elle donne des cours de chant, notamment depuis vingt-cinq ans à l’Académie d’Arlon.

Gérard Close est, quant à lui, lauréat du Conservatoire de Liège. En 1992, il devient directeur de l’Académie de Musique de Malmedy. Depuis 1979, il est organiste à l’abbaye de Clervaux (Luxembourg). Il est également chargé de cours d’orgue à l’École de Musique U.G.D.A. du Canton de Clervaux. Il a, récemment, publié un CD Consolatrix Afflictorum reprenant des œuvres de Dom P. Benoît sur des thèmes mariaux. Ses nombreux concerts l’ont notamment conduit à travers toute l’Europe.

Straps, musique celtique dans la suite de la saison

La suite du programme de la saison 2023-2024 verra un concert des Straps le dimanche 12 novembre, de musique celtique le dimanche 17 mars 2024 et terminera avec "Le Clan des Caeciliens" le dimanche 26 mai 2024.

Tous les concerts se donnent à 15h à l’église de Messancy.

Entrée le jour du concert: 15 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Préventes: 13 € disponibles à la librairie du Centre à Messancy, au centre culturel à Athus et à la librairie des Faubourgs à Arlon.

Réservations possibles des places au 0470 893.463 ou par mail: info@orgues-messancy.be. www.orgues-messancy.be