Finances et déchets pointés du doigt à Messancy

Le conseil communal de Messancy de lundi soir a été principalement consacré à des problèmes de gros sous abordés sous des angles divers, mais aussi aux incivilités constatées en matière de déchets. Le bourgmestre Roger Kirsch a présenté les troisièmes modifications budgétaires de l’année avec leur lot de bonnes et de mauvaises surprises. Nouvelles recettes et dépenses supplémentaires inévitables s’équilibrent et ne mettent pas en péril les finances communales. "Nous allons pouvoir affecter 200 000 € en réserves supplémentaires, commente le bourgmestre. Mais il ne faut pas se faire d’illusions. L’inflation va alourdir les factures de nos investissements en cours, de plus ou moins 20%. Et il ne faut pas s’attendre à ce que la situation s’améliore rapidement." Majorité et opposition ont approuvé les modifications sans discussion.