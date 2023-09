L’an dernier, le 1er Marathon du tri organisé par IDELUX Environnement a mis en évidence que 73% des déchets étaient correctement triés.

"C’est bien, mais nous devons encore faire mieux, indique Idelux dans un communiqué.. Car trier les déchets et les jeter dans la bonne poubelle est non seulement obligatoire, mais aussi essentiel pour préserver notre environnement. C’est en effet grâce au tri que nous réalisons que nos déchets peuvent, en tant que matière première secondaire, servir à la fabrication de nouveaux objets. Ce recyclage est fondamental, car il permet d’économiser nos ressources naturelles et de préserver ainsi notre environnement."

Le tri, la clé d’un recyclage efficace

L’objectif de ces contrôles qualité est d’aider chaque citoyen à participer activement à l’amélioration des filières de recyclage. Un tri correct joue en effet un rôle crucial dans le processus de recyclage, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement. Les déchets organiques que nous séparons sont transformés en compost de qualité supérieure et utilisés pour fertiliser les terres agricoles. C’est pourquoi il est essentiel que ces déchets ne contiennent pas d’éléments indésirables.

Les centres de tri PMC sont équipés pour trier jusqu’à 15 types de plastiques, métaux et cartons à boissons destinés au recyclage. Cependant, d’autres matériaux tels que le verre complexifient considérablement ce processus.

Certains déchets comme les piles, les batteries, les téléphones portables et les petits appareils électroniques peuvent même causer des incendies dans les camions ou les installations de traitement.

C’est donc le moment pour revoir et réviser vos consignes de tri. Consultez votre calendrier des collectes, visitez le site web www.idelux.be sous la rubrique "Trier les déchets" ou consultez le "Guide pratique du tri" disponible au recyparc ou dans votre administration communale.

Du 15 septembre au 15 octobre, contrôles qualité renforcés

Concrètement, que va-t-il se passer pendant ce marathon du tri ? À partir du 15 septembre, les contrôles qualité seront intensifiés. Avant que le camion de collecte ne passe, les équipes d’IDELUX Environnement effectueront des vérifications pour s’assurer que les règles de tri sont respectées. À la suite de ces contrôles, vous pourriez recevoir:

• Une carte verte dans votre boîte aux lettres: cela signifie que vos déchets sont triés de manière exemplaire. Merci pour votre contribution !

• Un autocollant rouge sur votre sac poubelle/duobac et un feuillet explicatif dans votre boîte aux lettres: cela signifie que des erreurs de tri ont été constatées. Dans ce cas, les déchets seront laissés en place afin que vous puissiez rectifier le tri et les présenter correctement lors de la prochaine collecte.

Dans le cas spécifique de déchets mal triés regroupés devant un immeuble à appartements, il est évidemment difficile de savoir à qui appartiennent précisément les déchets refusés. C’est pourquoi les équipes d’IDELUX Environnement déposeront un message à tous les résidents invitant chacun à vérifier si les déchets refusés sont les siens et si tel est le cas, à retrier sesdéchets pour la prochaine collecte.

L’objectif principal de ces contrôles est avant tout de sensibiliser par un contact direct les citoyens. N’hésitez pas à engager le dialogue avec les équipes d’IDELUX Environnement sur le terrain pour obtenir des conseils personnalisés.

Pour plus d’infos ? www.idelux.be – 063 23 19 8