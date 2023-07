Marianne Theismann et Marcel Franckart, un couple en or à Messancy

Noces d’or de Marianne Theismann et Marcel Franckart Marianne et Marcel se sont mariés le 30 juin 1973 à Arlon, âgés alors de 24 et 20 ans. Leur foyer s’est agrandi en 1978 avec l’arrivée de leur fille unique Cindy qui leur a offert deux petits-enfants, Sarah et Hugo. Marcel a été ouvrier métallurgiste à Rodange, puis à Differdange, alors que Marianne a travaillé longtemps à l’entreprise "Tounet", avant de se consacrer à sa maison, sa famille et son ménage. Ils vivent à Hondelange.