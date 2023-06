Wolkrange va se doter d’un superbe écrin associatif

Les deux bâtiments, actuellement séparés l’un de l’autre seront reliés. Dans le cadre de l’opération "Cœur de village", une place et les abords seront complètement réaménagés. La Région Wallonne a retenu le projet qui pourra être subsidié, mais elle impose de nouvelles dispositions qui ont obligé l’auteur du projet à faire évoluer le projet initial.

"Ces salles vont offrir un nouveau confort aux associations qui l’occupent actuellement, principalement la bibliothèque, le Patro, l’Harmonie, le cercle d’histoire,…, commente la première échevine Christiane Kirsch, en charge de l’aménagement du territoire. Elle n’aura pas vocation à être louée pour des fêtes familiales, mais on peut espérer qu’elle va susciter une dynamique où de nouvelles associations pourront proposer de nouvelles activités."

La façade avant qui subira peu de changement et celle de l’arrière, qui subira des changements plus importants, seront remises à neuf au niveau des crépis. Les travaux d’isolation – thermique et acoustique – sont prévus à l’intérieur des murs pour ne pas toucher au cachet du bâtiment qui fait partie du patrimoine du village. Un espace extérieur sur trois plateaux avec une aire de pétanque, des jardins potagers à partager et une plaine de jeux, offriront aux habitants un espace convivial où les plantations donneront la part belle à des arbres et des haies fruitiers, dont tout un chacun pourra profiter.

Le montant total des travaux est estimé à près de 2,5 millions d’euros, TVA comprise. Deux tilleuls remarquables et la cloche de l’école seront conservés et mis en valeur. Les bâtiments rénovés devront être opérationnels au plus tard pour le 31 décembre 2026. Le projet a été approuvé à l’unanimité.

Un projet de lotissement de 65 logements était au frigo depuis 2016

Pour diverses raisons, principalement le rachat par la commune de l’ancien bâtiment de la justice de paix et la crise sanitaire, le projet d’un lotissement de 65 logements, dénommé 'Flanc Ouest', situé à proximité de la rue de Meix-le-Tige, est au frigo depuis 2016. Il est relancé par l’approbation de la désignation d’un géomètre pour l’élaboration des plans d’ouverture de voiries dans le périmètre.

Pour rappel, l’ancien bâtiment de la justice a été racheté en 2018. Il permettra à la commune de se doter d’un nouvel espace multiculturel, avec une salle de spectacle et une salle pour l’Harmonie la Royale Concordia de Messancy.