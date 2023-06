Les guerres de Napoléon ont tué plus de Luxembourgeois que les 1ère et 2e guerre mondiale

L’Empereur reste une véritable icône en France et ailleurs, jusqu’à nos marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui célèbrent ses grognards.

Il est pourtant un officier de la province de Luxembourg, le colonel à la retraite Fernand Gérard, 85 ans, natif de Messancy et grand amateur d’histoire, qui se montre nettement plus critique à l’égard de Napoléon et du bilan humain que celui-ci a laissé derrière lui.

Fernand Gérard, né à Messancy le 9 janvier 1938, est sorti officier de l’École Militaire en 1962 et faisait partie de l12e promotion polytechnique. Après avoir servi à Stockem, Dûren, Bourg-Léopold et à l’État-Major de la Force Terrestre à Bruxelles, il a terminé sa carrière comme colonel-ingénieur à l’Arsenal de Rocourt (Liège). Fernand Gérard est d’ailleurs toujours domicilié en région liégeoise.

76 000 Belges tués

Le colonel Gérard nous écrit: "La Belgique – et la province de Luxembourg – ont perdu plus de militaires pendant les guerres de Napoléon que pendant les deux premières guerres mondiales !"

Les données chiffrées par Fernand Gérard sont précises. Il cite le professeur Henri Bernard, de l’École Royale Militaire, qui a calculé que l’armée belge a perdu 40 367 hommes au cours de la Première Guerre mondiale.

Pour la 2e Guerre mondiale de 1940 à 1945, l’historien Alain Colignon du Centre d’Etude Guerre et Société, a dénombré environ 10 000 soldats belges qui ont péri.

Et durant les guerres napoléoniennes entre 1800 et 1815 ? Selon Jean-Michel Sterkendries, de l’École Royale Militaire, "environ 113 000 Belges auraient participé à l’épopée et 76 000 y auraient perdu la vie, la plupart du temps de maladies infectieuses ayant fait plus de victimes que les combats."

4 frères à Tintigny

Dans le département des forêts qu’était la province de Luxembourg sous Napoléon, tout jeune homme âgé de 20 ans au moins avait de grandes chances d’être conscrit et repris dans les armées françaises. Les désignations se faisaient par tirage au sort au sein de chaque canton.

La toise imposait de mesurer une hauteur minimale de 1,54 m (ce qui paraît petit, mais les 154 cm de l’époque correspondent à 164 cm de nos jours). C’était la taille minimale pour porter le fusil, mais au fil des ans et de la mortalité grimpante parmi les conscrits, la taille minimale a été rehaussée.

Dans la revue du Cercle d’Histoire du Pays de Messancy, numéro 28, année 2016, Jean-Marie Zimmermann publie un article très intéressant sur la conscription dans le canton de Messancy pendant l’occupation française de 1795 à 1815. Ses recherches ont permis de découvrir que 8 791 jeunes hommes y ont été levés. Et la mortalité a été grande dans leurs rangs.

Une généalogiste professionnelle à Metz, Elise Lenoble, a fait des recherches très poussées sur ses aïeux de Tintigny, en Gaume, conscrits dans les armées de Napoléon. Ainsi quatre frères Rion, de la même famille, ont tous été conscrits. L’aîné, Jean-Nicolas, a servi sous les drapeaux. Le deuxième, Pierre, a été réformé car étant jugé de trop faible constitution.

Un plus jeune frère, Hubert, lui aussi été conscrit dans les armées françaises en 1813.

Quant à Mathieu Rion, il a participé à plusieurs campagnes avec son 108e Régiment d’infanterie, dont la célèbre bataille de Wagram en 1809. Et il a été fait prisonnier de guerre en Russie fin 1812 et est sans doute mort là-bas.

Mort pour la France.