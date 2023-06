Ivre à Messancy, un conducteur dit avoir été mal soigné par les policiers

Des policiers de la zone Sud-Lux arrivent, interpellent le conducteur, qui présente un fort taux d’alcoolémie de 2,12 gr/l d’alcool dans le sang, explique Yannick Rosart, magistrat du parquet. "Il a porté un coup à un inspecteur et les a injuriés", ajoute le parquet, qui réclame 6 mois de prison et une déchéance du droit de conduire de 3 mois.

"Ce n’est pas la première fois que monsieur menace de s’en prendre à des policiers", ajoute M Marc Kauten, partie civile au nom de policiers.

La défense, via Me Dinant, fait le procès des policiers (qui ne sont pourtant pas cités et n’ont jamais fait l’objet d’une plainte au comité P): "Ils ont laissé mon client dans sa cellule, pissant du sang avec un nez cassé. C’est de la non-assistance à personne en danger."

Le conducteur, de son côté, a présenté ses excuses pour son attitude ce jour-là.

Le tribunal correctionnel d’Arlon rendra son jugement le 5 juillet.