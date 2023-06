Aire d’Hondelange: l’AC restaurant qui surplombe l’E 411 pourrait être abattu

Fin septembre 2023, ce bâtiment, vétuste, ne sera plus exploité. "L’avenir du site de l’aire autoroutière de Hondelange après le 1er octobre sera prochainement abordé par la Sofico et le SPW Mobilité Infrastructures, informe le ministre régional de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, suite à une question de la députée Anne-Catherine Goffinet. Il s’agira d’examiner les différentes options qui existent pour l’avenir du site"