L'AC Restaurant de Hondelange en grève ces 24 et 25 mars

« Aujourd’hui, les négociations sont dans l’impasse. L’entreprise a décidé de fermer le 30 septembre 2023. Elle souhaite licencier le personnel au 1er avril 2023 et, à la fermeture, s’acquitter des soldes de préavis et des indemnités de fermeture. Elle propose aussi une indemnité de départ à celles et ceux qui partiraient volontairement entre le 1er avril et le 30 juin. Elle propose enfin une prime de présentéisme pendant la période de préavis. Ces propositions sont refusées par le personnel qui y voit un manque de respect. Certains travailleurs et travailleuses sont dans l’entreprise depuis plus de vingt ans, beaucoup d’autres depuis plus de dix ans. Ils demandent seulement de travailler correctement jusqu’à la fin et d’être licenciés le 30 septembre, avec le paiement des indemnités de rupture et de fermeture », déclare le présent communiqué.

En attente de réponses positives

Toujours Selon la CSC, un conseil d’entreprise, datant de décembre 2022, avait annoncé une enveloppe « risque social » de 2,5 millions d’euros. Finalement, le syndicat constate que celle-ci s’élèverait à 1,5 million d’euros. Des conditions que la CSC et les employés n’acceptent pas. Au vu de la situation incertaine et complexe, le syndicat a annoncé que les employés du restaurant seront en grève les vendredi 24 et samedi 25 mars. Ils poursuivront leurs actions tant qu’il n’y aura pas de réponse positive des administrateurs du groupe Autogrill. Précisons que la société italienne gère le site de Hondelange depuis une vingtaine d'années. Actuellement, faute de repreneurs, l'avenir du site est plus que compromis. La SOFICO, propriétaire du site, reste disposée si un investisseur marque son intérêt pour y développer un futur projet.