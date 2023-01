Messancy: tracasseries administratives, un peu plus et un peu moins

Ce formulaire doit être envoyé 60 jours avant la date prévue pour la manifestation. Un formulaire simplifié de quatre pages peut le remplacer, mais le service chargé de l’étudier pourra obliger les organisateurs à remplir le formulaire complet s’il l’estime nécessaire. Le document est accompagné par un autre, un mémento très précis émanant des pompiers de la zone de secours Luxembourg. Chaque manifestation doit faire l’objet d’un formulaire différent.

"Comment remplir un document qui demande les détails de l’organisation deux mois avant qu’il ne se déroule, lâche le conseiller Jean-Marie Theis. Comment demander à des bénévoles qui n’ont pas que cela à faire de remplir un document avec une centaine de questions précises. Parfois, on organise une fête en s’y prenant au dernier moment."

"L’exposé est très clair, rétorque le bourgmestre Roger Kirsch. Oui, c’est compliqué, mais on doit s’y conformer. On peut penser que les accidents cela n’arrive qu’aux autres, qu’il n’y a jamais eu de problème par le passé. Mais il suffit d’une fois pour que cela tourne à la catastrophe. Je dois convenir que la rentrée de ce dossier demandera du boulot, mais une fois rempli pour la première fois, ce sera beaucoup plus facile par après. C’est un effort, mais la sécurité est à ce prix. Nous allons organiser une réunion avec les associations pour qu’elles prennent à cœur ce problème de la sécurité."

Après un point qui oblige à des tracasseries administratives supplémentaires, le bourgmestre s’est félicité d’une décision rapide du gouvernement wallon qui va dans le sens de faciliter le travail des administrations communales. Le montant maximal revu à la hausse, 30 000 € à l’extraordinaire à partir du 1er mars, permettra d’effectuer des dépenses courantes sans complications administratives. "Cette simplification des procédures est une belle épine hors du pied pour les communes dont le travail était auparavant très lourd", souligne-t-il. Le point a été approuvé majorité contre opposition.

Philippe Douret représentera la commune à Idelux

Le conseiller Écolo Philippe Douret a été désigné à l’unanimité pour représenter la commune comme administrateur auprès des intercommunales "Idelux Eau" et "Idelux Environnement".