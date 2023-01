Les soldes, ce n’est plus la folie d’antan à Messancy

Les enseignes les plus remplies sont les habituelles: Tommy Hilfinger, Hugo Boss, Asics, Nike,… Les clients cherchent les démarques sur les marques.

La palme des remises

Au rayon des bonnes affaires, la palme revient à River Woods, certains prix sont parfois revus à la baisse jusqu’à 60% du prix initial. Dans les boutiques, on tourne plutôt vers 30-40% et certains commerçants ont l’honnêteté de dire que les prix sont les mêmes que la semaine dernière. Comme pour les chaussures Salamander: "Il y avait déjà des ventes privées, avec le même pourcentage, mais à l’achat de deux articles. Oui, cela démarre doucement, déjà par le fait qu’on est en semaine. La France et le Luxembourg ont déjà commencé ! Comme il y a beaucoup de gens qui travaillent la semaine, je pense que le week-end, on aura du monde".

Chez Zadig et Voltaire, on concède: "Le parking est plein, mais cela reste calme pour un premier jour ! Les Français ne sont plus en congé, la crise doit jouer pas mal, l’électricité, les grosses factures, les gens font plus attention".

Chez Géox, on assure qu’on a néanmoins fait un bon chiffre avec -30% de remise, mais l’enseigne ne part pas pour faire plus dans les prochains jours: "Avant c’était le cas, mais c’est déjà des prix" outlet ! ".

Chez Tommy Hilfinger, ça cartonne comme d’habitude: "On a bien démarré, on est l’une des boutiques à avoir les plus fortes remises. -40% sur vestes, chaussures, le reste à -30% sauf la nouvelle collection." La caissière pense multiplier entre deux voire trois fois le chiffre d’affaires.

Chez Le Temps des Cerises, on livre une donnée objective. Une centaine de passages en moins que l’année dernière à la même heure, "mais l’année dernière, les Français étaient encore en congé, le monde arrivera après 16 h".

Chez G-Star, la boutique va fermer ce prochain dimanche, ce n’est pas pour autant qu’on dépassera les 30%, "ce n’est pas dans les méthodes de la marque !"

Les soldes ne sont pas titanesques. Chez State of Art: c’est -10% pour un article, -20 pour deux, -30 pour trois, jusqu’à -40 pour quatre ! "On fonctionne toujours comme cela. Pour nous, le principe est de déstocker. Par contre, après les soldes, nous aurons les meilleures offres !", dira le patron. Fin janvier, il y aura donc encore de belles affaires !

Julie Lambert, manager d’Asics, à Messancy. ©ÉdA

« C’est beaucoup plus calme, mais les gens sont plus acheteurs »

Julie Lambert, vous êtes le manager d’Asics, votre magasin est toujours très prisé en ce premier jour de soldes, une réaction ?

Je trouve que c’est plus beaucoup calme que d’autres années, mais les gens sont plus « acheteurs », j’ai de plus gros paniers.

C’était le rush au matin ?

Oui, de neuf à dix, ils savent que c’est l’happy hour, les gens bénéficient de 10% supplémentaires sur ce qui est soldé. Mais, c’est vrai que j’ai vachement moins de monde par rapport à d’autres années.

Vous regrettez aussi un certain manque de respect du client ?

Plus on avance, pire c’est ! Le client se croit « roi » ! C’est un peu triste. Un minimum de respect, ce serait normal !