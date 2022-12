Budget 2023 de la Commune de Messancy : Un boni de 373000 € et plus de 11 millions de travaux

Dans le détail, on notera que la fonction administration est nettement en hausse en passant de 2 384 000 à 2 692 185 €, résultat de plusieurs sauts d’index. Les frais informatiques indispensables suivent le même rythme. La dotation à la zone de police passe elle aussi de 1 015 000 à 1 119 000 €, conséquence de la présence de plus de 90 membres du personnel.

Par contre, la dotation à la zone de secours (428 979 €) reste constante (+0,30%). Le poste enseignement, victime aussi des sauts d’index, grimpe, lui aussi, à 1 156 000 € au lieu de 972 000 € en 2022. L’intervention communale pour le CPAS passe de 1 458 632 à 1 659 683 € (+13,78%), à la suite des travaux annoncés au lavoir. "Les autres articles s’avèrent similaires ou presque, hors postes énergies en hausse dans tous les secteurs de la vie communale", précise le chargé des finances.

En ce qui concerne les recettes, il est intéressant de noter que la compensation des frontaliers passe à 2 900 422 € contre 2 772 268 (+4,6%) mais rien à voir avec le bon du Fonds des Communes qui progresse de 735 000 € (+18%) pour atteindre 4 761 746 €.

De même dans une mesure un peu réduite, le produit des impôts et redevances grimpe lui aussi de 358 556 € (+7,2%) pour arriver à 5 287 450 €. Les additionnels sont dans la même veine: + 133 106 € pour l’IPP et + 141 113 € pour le précompte immobilier.

Prudence côté dividendes des éoliennes de Lorraine et de la vente de bois avec des montants correspondant à ceux de l’année antérieure.

Avant le vote, la minorité ICM s’est inquiétée de fortes différences constatées dans certains articles. La hausse des coûts d’énergie répondant à plusieurs interrogations. Elle s’est abstenue tandis que le représentant PS a rallié la majorité.

Plus de 11 millions€ d’investissements

Même vote également pour l’extraordinaire qui annonce 11 452 908 € de travaux, soit 542 119 € de plus qu’en 2022 !

La rénovation urbaine du centre de Messancy, à travers diverses fiches (3 et 4) pour les voiries et les bâtiments, accapare 2 millions d’€. Tout comme la rénovation de la justice de paix au travers du projet d’aménagement "tiers-lieux".

La rénovation de l’ancienne école de Wolkrange via l’appel à projets "Cœur de village" demande 1 800 000 €, tandis qu’une nouvelle construction à l’école de Turpange s’affiche à 1 612 000 € et comme toujours les deux lots programmés d’entretien extraordinaires des voiries communales s’élèvent à 1 200 000 €. La restauration du presbytère de Sélange demandera 900 000 € et des montants inférieurs seront consacrés à l’école de Turpange (565 000 €) et à la liaison cyclo-piétonne Wolkrange-Sesselich (350 000 €).