Adrien Muller, le fermier de Sélange: "Le loup a attaqué ma vache par-derrière la cuisse"

Mais que dire alors de l’émoi d’Adrien Muller à Sélange, l’agriculteur propriétaire de la vache découverte morte dans sa pâture, le 16 novembre ? Le fermier témoigne: "C’est une promeneuse qui m’a prévenu. C’était une jeune génisse laitière d’un an, de la race Simmental (NDLR. pie rouge, d’origine suisse). Elle était dans cette prairie avec une quinzaine d’autres bovins. Ce qui me choque, c’est qu’on élève ces animaux pour les voir grandir et qu’ils produisent du lait, pas pour les voir périr de cette façon. En plus, elle pèse plus de 300 kilos. C’est dire la force du loup. Il l’a attaquée par-derrière la cuisse, puis a réussi à la faire tomber, a fait un trou dans sa panse", raconte Adrien Muller, encore choqué de ce qui est arrivé à son bovin.

Son fils Stéphane et sa belle-fille Cindy précisent qu’avant d’appeler le DNF pour les constats, ils ont rapidement fait grimper les autres bovins dans une bétaillère et les ont changés de pâture pour les préserver du prédateur.