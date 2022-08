Vivalia 2025: le conseil communal de Messancy vote massivement une mise en demeure

Messancy fait partie des communes du sud, avec Arlon, qui depuis le début se sont montrées réticentes face au projet avancé par l’intercommunale. La séance de mardi a confirmé la position.

L’échevin Jean-Raymond Lichtfus de préciser: " Depuis neuf années, plusieurs communes s’opposent au projet. Lors de la dernière assemblée générale, on a appris que l’hôpital allait se faire, que malgré notre opposition, le projet ne ralentit pas comme le disent des administrateurs et lorsque l’on pose des questions on n’obtient pas de réponses ou de Normand".

Il résume les préoccupations comme suit.

Premièrement, le projet ne tient pas compte des modes de financement avec énormément d’évolution des prix depuis 2013. Ensuite, il évoque la fuite des médecins, des infirmiers et le non-investissement dans les hôpitaux encore en activité. Et enfin, il pointe une"absence de réflexion"sur l’architecture de la prise en charge des soins après le Covid et sur le projet en lui-même.

Ainsi que "la totale contradiction"du projet avec la politique de la Région Wallonne qui privilégie la reconversion de sites existants."Ici on va implanter un site, construire des bretelles d’accès en détruisant les terres agricoles."

Un hôpital de 600 lits avec un manque de personnel?

Bref, pour l’échevin,"si on ne revoit le projet Vivalia 2025, on va à l’encontre d’énormes difficultés". Il assure cependant que " les communes du Sud sont d’accord de revoir la prise en charge des soins"

Il s’interroge: " Comment faire un hôpital de 600 lits à Houdemont alors que l’on manque déjà de personnel? On demande solennellement de se mettre autour de la table sous peine de se retirer de l’intercommunale".

Marc Muller (NUC) se demande si se retirer est-ce un moyen de pression important. Réponse de l’échevin: " Si les communes importantes du bassin concerné se retirent, les banques, des élus, les administrateurs vont également s’interroger, douter." Vivalia a déjà dit envisager étendre le remboursement des emprunts mais 2034 est la date butoir, à laquelle les communes pourraient quitter l’intercommunale.

Qu’adviendra-t-il après? " Parce que si la province prend en charge, la province c’est aussi nous" constate Roland Bastogne (ICM). Rémy Welschen (ICM) de poser la question: " Quelle solution, quel impact pour le citoyen si on se retire?"

Tout reste possible avec le Luxembourg ou la France avec lesquels il n’y a jamais eu de négociation sérieuse.

Marc Muller et Benoît Poncelet renchérissent:"L’aspect financier n’est pas le seul attrait du Luxembourg. Il y a des médecins, des infirmiers qui partent vers Liège, Namur, Mont Godinne, le problème c’est comme avec nous, ils n’ont pas de perspective, le personnel ne sait pas ce qu’il va devenir!"

Et avant le vote, Jean-Raymond Lichtfus signale que le CHL à Luxembourg est occupé à détruire une aile pour reconstruire du neuf, ce qui est une autre solution.