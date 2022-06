"Il lui est arrivé de venir chez nous à l’ouverture à 6du matin puis de jouer jusqu’à la clôture à 1h du matin! ", dit un employé de l’établissement. Le problème est que notre homme a commencé à accumuler des dettes.Aux jeux, il perdait beaucoup plus qu’il ne gagnait. " Il a commencé à emprunter de l’argent un peu partout et même à des gens de mauvaise fréquentation" , dit son avocat, MeTomer.

L’escalade aboutit en juillet 2021. À la clôture de la soirée, le prévenu, Feliciano Porcu, 46ans, encagoulé, menace l’employé du Madison avec un couteau et se fait remettre 23195€. Il n’ira pas bien loin, on le coince quelques heures plus tard, dans un autre casino à Athus!

Ce lundi, le tribunal correctionnel d’Arlon a condamné Porcu à une peine de 3ans de prison et 800 € d’amende, avec un sursis probatoire pendant cinq ans pour tout ce qui excède la détention préventive subie.