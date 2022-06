Messancy : Florent Brack, Albert Blues Band à la fête de la musique

C’est sur le coup de 21h30 que Florent Brack montera sur scène. Il est loin le temps où le jeune homme, de 17 ans, s’installait à la première place de " The Voice Belgique ". En effet depuis 2015 il a multiplié les collaborations, les formations et vient de sortir fin avril, son premier album "Faces" avec dix titres de compositions originales en anglais au travers desquels il explore son univers pop, classique, rap.

Sur scène, Florent et ses musiciens transportent naturellement le public dans une ambiance accueillante et chaleureuse.

La soirée se poursuivra à 23h15 avec Albert Blues Band. Depuis plus de 20 ans, Albert Pemmers, Denis Richard et leurs potes enchaînent les scènes avec leurs musiques dont la qualification varie entre blues, rock, classic rock, british blues, rock sudiste, pop, ou encore hard rock. Mais pour eux, quelle que soit l’étiquette qu’on leur attribue, l’important c’est la scène sur laquelle ils développent un rock-blues festif influencé par les plus belles heures des 70’s et des 90’s. Le groupe annonce la présence d’une cornemuse.

La soirée promet d’être longue d’autant qu’elle commencera dès 18h avec PanKart. Sous des sonorités celtiques, rocks et festives, le groupe belge chante en français des textes, engagés et dénonciateurs. Ils viendront jouer les morceaux de leur tout dernier album "Ortibani" sorti mi-mai.

À 19h45, Nanker Phelge fera le lien entre ces deux prestations avec des covers des Rolling Stones.

Pour les plus jeunes aussi

Pour l’ouverture des festivités rendez-vous est donné à 15h30 aux plus jeunes (dès 5 ans) avec Le petit bal des animals . Il s’agit d’un spectacle pour enfants de et par l’artiste Piwi Leman. Il emmène petits et grands au cœur de la forêt où du matériel de récupération devient instruments.

À noter aussi que dès 16h45, l’Harmonie Royale l’Amicale de Wolkrange interprétera quelques-uns des titres de son répertoire classique et contemporain.

On le voit, les organisateurs ont sélectionné les groupes avec soin pour offrir un programme musical festif, convivial, ouvert à tout public et en grande partie local! En effet, cinq des six groupes sont issus de la Province de Luxembourg.

Tout au long de l’événement, un bar et une petite restauration seront assurés par trois associations de Messancy: l’Harmonie la Royale Concordia de Messancy, le Mölkky club de Longeau, le Tirpener Wapiti Senior Club de Turpange.

www.messancy.be/evenements/fete-de-la-musique . Entrée gratuite.