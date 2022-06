Messancy : des dépenses sociales moins importantes

Le compte 2021 du CPAS de Messancy représente « une très, très bonne année » entame Yves Besseling, le directeur financier. On passe de 30 168 € en 2020 à 150 468 € en 2021. Comme avec des dépenses en moins (frais de fonctionnement) et des recettes en plus, récupération de frais d’hébergement en maison de repos. Les activités au niveau des titres service augmentent (+ 27 000 €) comme aussi les recettes liées au lavoir (+20 000 €) tandis que les frais de personnel sont réduits grâce à une assurance.