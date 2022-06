Les bons comptes 2021 de la Commune et du CPAS de Messancy

Avec un boni de 150468 € pour le CPAS et de 1290447 € pour la Commune, les deux receveurs Yves Besseling et Philippe Dekoker sont heureux de pouvoir présenter ces comptes 2021. Pour la Commune, "c’est une année presque normale malgré la crise, l’inflation et la complexité croissante", explique le receveur régional, Philippe Dekoker. Le boni est dans la lignée des années antérieures (1564000 € en 2020). Les recettes sont en très légères baisses et les dépenses en hausse de 4% avec des frais qui augmentent pour le personnel et une diminution du Fonds des frontaliers (-73000 €), dont le montant communiqué a été modifié à trois reprises par l’Administration. Le Fonds des Communes est lui aussi en légère baisse (-9794 €). La diminution de l’IPP (-207404€) est compensée par de bonnes ventes de bois (+100437 €), des recettes de sports et cultures (+17000 €) et des dividendes des Éoliennes de Lorraine (+65000 €).