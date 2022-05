"Le plus compliqué quand on se lance dans un chantier soi-même, c’est de ne pas perdre le moral devant la quantité de choses à faire" , confie Marine, infirmière à domicile de 26ans, à côté de son conjoint Maxime, 29 ans, carrossier dans l’automobile. Cela fait plus d’un an et demi que ce couple de Français, expatriés en province de Luxembourg, fait des allers-retours dans sa nouvelle habitation, achetée en septembre 2020. "Cette maison a été un véritable coup de cœur. Elle a presque 100 ans – et même s’il aurait été possible d’y habiter en l’état, on a préféré tout refaire avant de vivre dedans. Une fois sur place, on savait très bien qu’on n’allait pas se lancer dans un gros chantier", dit-elle. La maison quatre façades avec jardin est idéalement située à Messancy, à côté de la frontière luxembourgeoise où tous deux travaillent.

Très vite, le père et le grand-père de Marine, qui habitent à Paris, proposent leur aide, histoire de limiter les frais. "Je suis issue d’une famille de bricoleurs. Les deux ont fait plusieurs rénovations. Mon grand-père est électricien. Il nous a appris plein de choses." Reste qu’en période Covid, les confinements et autres complications sont légion. "L’objectif était qu’on y emménage en mai, mais on a pris quatre mois de retard à cause du Covid. Maintenant, on ne se donne plus de date limite, car ça nous démoralise à chaque fois."

La hausse des prix? Ils ont réussi à limiter la casse. "Oui, ça a fait mal! Mais je me suis débrouillée en niveau des matériaux. Je suis une grosse négociatrice, j’ai toujours fait marcher la concurrence et réussi à faire baisser les prix." Et puis, ils ont aussi profité des promos. "Le carrelage, ça fait déjà un an qu’on l’a mais on ne l’a pas encore posé.Pareil pour la peinture, car on savait que les prix allaient augmenter donc on n’a pas traîné."

Au fil des mois et des coups de main de la famille et des amis, le couple voit enfin le bout du tunnel. Heureusement, car il continue à payer un loyer. "On n’a pas pris de prêt travaux, donc on termine nos travaux au fil des salaires qui tombent. J’étais aussi économe de base, j’ai toujours eu de l’argent de côtéet c’est ça qui nous a sauvés. Car j’ai pu sortir de grosses sommes." Après des mois dans la poussière du chantier, Marine ne sait que trop bien leur chance d’être aussi bien entourés, conclut-elle. "Cette rénovation n’aurait pas été possible sans nos proches."

Faire ses travaux soi-même pour diminuer les coûts des travaux

Des kits pour monter soi-même ses installations électriques, sanitaires ou de chauffage existent. Ils suscitent un engouement certain.

La tendance du "faites-le-vous-même", soit le do-it-yourself en anglais (DIY), a été boostée par la crise sanitaire, on le sait. Les enseignes de bricolage ont été inondées de particuliers désireux d’améliorer leur habitation et extérieurs. Si cette demande inédite a diminué, reste que de nombreux ménages se lancent aujourd’hui dans des rénovations ou nouvelles constructions. Et puisqu’en général, les matériaux représentent 40% du coût d’un chantier, certains (comme nos intervenants ci-dessus) choisissent de réaliser les travaux eux-mêmes.

Évidemment, ce n’est pas donné à tout le monde. En Belgique, plusieurs sociétés (comme Brainbox, Self-Energie ou encore Techni-Self) proposent des kits DIY pour faciliter la tâche. Concrètement ces kits permettent, grâce à des catalogues de montage, vidéos et autres conseils, de monter soi-même ses installations électriques, sanitaires, de chauffage, de ventilation ou même de domotique et de panneaux solaires. L’objectif est clair: diminuer jusqu’à de moitié le coût de ces postes, tout en bénéficiant d’un accompagnement tout au long du chantier. La crise du secteur de la construction a accéléré cette tendance, confirme Jérôme Beaurain, directeur de Techni-Self, société située à Les Bons Villers, en province du Hainaut.

«On a énormément de nouvelles constructions»

Arrivée sur le marché en septembre 2020, l’entreprise observe aujourd’hui une demande particulièrement importante pour les nouvelles constructions. "Il y a beaucoup des gens qui viennent nous voir pour essayer de récupérer une partie du supplément qu’ils ont eu avec d’autres corps de métier. Ils ne s’en cachent pas. On se retrouve donc avec des gens qui n’avaient pas spécialement prévu de faire une partie des travaux eux-mêmes, mais qui décident finalement de consacrer une partie de leur temps sur les techniques pour limiter les coûts."

Et d’ajouter que: "d’autres se tournent vers ces solutions en kit parce qu’ils n’arrivent à trouver des corps de métier dans leur budget et disponibles directement".

Mais tout le monde n’est pas bricoleur dans l’âme. Et certains ont parfois besoin d’un petit à grand coup de main pour réaliser les travaux. D’ailleurs, face à l’engouement, cette société dédiée au DIY propose désormais aussi le montage complet, sans que le client ne touche à une vis, raconte-t-il. "Ça part un peu dans tous les sens. Depuis le mois de mars, la demande est énorme!"

Face à la hausse des coûts de l’énergie, de nouveaux clients débarquent aussi pour des pompes à chaleurs; et d’autres dont les dossiers étaient déjà en route décident de changer de plan en misant sur celles-ci. "Le plus gros boom c’est là-dedans." Pareil pour les panneaux photovoltaïques.

Sans surprise, cette société aussi fait face aux pénuries des matériaux. Mieux vaut donc anticiper et stocker chez soi, conseille Jérôme Beaurain. "Avant les clients prévenaient parfois une semaine à l’avance, ce qui est impossible aujourd’hui."