Un conducteur de Messancy n’a pas supporté que la police le contrôle à 100 m de son domicile

Alors, qu’a fait cette nuit-là notre Fangio de Messancy, contrôlé après les faits en état d’ivresse de 0,60gr? Voyant les policiers, il accélère dans plusieurs rues de Messancy, il grimpe sur la N81Aubange-Arlon.Le véhicule va se cacher, tous feux éteints, entre deux allées sur le parking devant le magasin Grand Frais à Messancy.

Les policiers sortent de leur véhicule et font les injonctions d’usage à l’égard du conducteur." Mais celui-ci redémarre dans leur direction, les policiers doivent se reculer.La voiture du fuyard grimpe à 150km/h , raconte le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart. La police d’Arlon dresse plus loin une herse sur la chaussée.Il l’évite, poursuit sa course. Les policiers rappellent des renforts et enfin, face à un mur de véhicules combis, le prévenu est obligé de stopper.Mais il ne sort pas de sa voiture pour autant! Il crie qu’il veut bien en sortir si on ne le touche pas."

Finalement, le conducteur essaiera de s’enfuir à pied, sera vite rattrapé et commettra encore une rébellion.

Il y a quelques jours, pour ces faits d’entrave méchante à la circulation, il a écopé d’une peine de 175heures de travail et d’une déchéance du droit de conduire pendant 3mois, avec un sursis pendant 3ans pour les 2/3 de cette déchéance.