Pas d’augmentation des taxes en 2024, à Meix

Une augmentation de 218 642 euros pour le service ordinaire et de 2 385 euros pour l’extraordinaire a été approuvée pour les comptes du CPAS de Meix-devant-Virton. Cette deuxième modification budgétaire a pour effet de faire grimper à 1 000 759 euros le résultat de l’ordinaire et à 20 085 l’extraordinaire. Modification justifiée par le recalcul des salaires qui est en nette augmentation ainsi que par le revenu d’intégration sociale (RIS) dont les bénéficiaires augmentent également. 18 familles en étaient bénéficiaires en 2022, c’est aujourd’hui 23 familles qui le sont. "Et l’année n’est pas finie, ajoute la présidente du CPAS, Catheline Hayertz. On n’est pas à l’abri d’accueillir de nouvelles familles dans le besoin."