La Commune de Meix lutte contre les inondations

Depuis cet événement, la Commune a pris des mesures pour mieux protéger ses citoyens et leurs habitations. En partenariat avec Idélux Eau, la gestion intégrée des eaux pluviales est devenue une priorité.

Améliorer le réseau d’égouttage

Avec le soutien financier de la SPGE, un premier pas a été franchi en 2022 par l’amélioration du réseau d’égouttage au niveau de la route de Gérouville qui se mettait régulièrement en charge. Le diamètre de certaines canalisations a été augmenté et uniformisé pour garantir une continuité hydraulique optimale de l’écoulement des eaux, pour un montant de 178 000 € HTVA. L’extension d’habitat en amont de la rue du Pargé a été prise en compte pour ce nouveau dimensionnement.

Créer trois zones d’immersion temporaire

Après une étude hydrologique et hydraulique approfondie, la Commune a entrepris un projet très ambitieux qui consiste à créer trois zones d’immersion temporaire (ZIT). Situées toutes les trois en amont de la rue du Pargé, ces zones, d’une capacité totale de 16122 m³, fonctionnent un peu comme de gigantesques baignoires. En cas de fortes pluies, les eaux de ruissellement agricole s’y accumulent, y sont stockées et sont ensuite rejetées vers l’aval avec un débit régulé acceptable par le réseau d’égouttage. Elles complètent les mesures prises sur l’égouttage de la route de Gérouville.

Ce projet novateur a été rendu possible grâce à la collaboration du service DAFoR du SPW et à une subvention de 80% sur les postes éligibles octroyée par le ministre en charge de l’Agriculture, Willy Borsus. Les travaux de ces trois ZIT représentent un investissement global de 438 087 € HTVA.

En ce début d’automne, les travaux de terrassement sont déjà bien avancés et la pose des ouvrages préfabriqués de régulation de débit vient d’être réalisée. Cette étape était délicate et importante compte tenu de la complexité d’accès aux sites et du poids de ces éléments de plus de 10 tonnes.

Une rue "zéro rejet"

Enfin, Meix-devant-Virton souhaite également innover en matière de gestion des eaux pluviales sur le chemin des Naux à Robelmont, une voirie en mauvais état. La Commune va y mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales qui vise à atteindre un "zéro rejet" lors de pluies exceptionnelles d’une récurrence allant jusqu’à 100 ans. Cette rénovation intégrera la mise en place de noues en bord de voirie, qui permettront de stocker et d’infiltrer sur place les eaux de ruissellement générées par l’imperméabilisation de la rue.

Avec ces nouveaux aménagements, Meix-devant-Virton démontre son engagement en faveur de la résilience environnementale et de la protection de ses citoyens face aux inondations. Ce sont en effet des ouvrages exemplaires de gestion intégrée des eaux pluviales qui agrémenteront le paysage de la commune