Robelmont: Inge Borg s'expose du 16 au 22 octobre

Le public pourra notamment y découvrir quelques-uns de ses plus beaux tableaux, mais aussi quelques nouveautés qu'elle a pris le temps de mûrir et de développer au cours de l'année écoulée. Pour ces dernières, Inge Borg a notamment fait appel au talent d'une bijoutière afin de réaliser et apposer des décorations métalliques sur les toiles déjà peintes. "Je lui envoie la photo du tableau, les mesures de celui-ci et j'esquisse pour elle les formes à 'recouvrir'". Pour ces nouvelles peintures, l'artiste a puisé dans ses habituelles inspirations: ses années d'actrice et ensuite de chanteuse aux quatre coins de la planète, son enfance à Vienne et les peintres de son pays d'origine comme Klimt, sa passion pour la danse et Béjart mais aussi et surtout ses nombreux voyages à travers le monde. "Je m'intéresse à tout ce qui touche à l'Orient et aux vieilles civilisations. J'aime découvrir d'autres religions et cultures et en utiliser les couleurs". Les tableaux colorés peints à l'huile et représentant des couples ou des jeunes femmes, qu'elle habille souvent de chapeaux, continuent en effet à faire la renommée d'Inge Borg.