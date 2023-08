La 39e édition prouve que l’art et les artistes ont leur place dans la commune gaumaise. Cette année, cette édition s’étend sur 11 journées. "Le salon Meix’Art, installé dans le complexe sportif, a encore de beaux jours devant lui. D’année en année, il réunit des nouveaux artistes", constate Michaël Wekhuizen, président et organisateur.

Tout en préservant l’âme de l’exposition créée en 1985, nouveautés et diversités artistiques seront proposées en associant artistes connus et reconnus à d’autres dont le talent ne demande qu’à éclore: de belles surprises en perspective pour un public toujours présent en nombre.

11 journées d’exposition

L’exposition est entièrement gratuite et accessible librement durant 11 jours, du samedi 12 août au mardi 22 août, de 14 heures à 19 heures. Un vernissage convivial ouvrira l’exposition le vendredi 11 août, dès 19 h 30, sur invitation. Madame Nathalie Heyard-Ughi, députée provinciale en charge de la culture présentera les artistes. Envie de découvrir l’envers du décor ? Rendez-vous le mardi 15 et le dimanche 20 août, de 14 heures à 19 heures, pour deux après-midi "Artistes au travail" où vous aurez l’occasion de les rencontrer lors de démonstrations. Bar ouvert durant toute l’exposition et durant la nocturne.

Cette exposition est accessible aux PMR. Dès 21 heures, concert en plein air du groupe Day’Cibells "cover années 70-80". Entrée gratuite. Restauration.

À la découverte de l’art

Les 22 artistes-exposants (dont 9 nouveaux): Anne Back, Virginie Bara, Alain Baudson, Michaël Beff, Mathilde Bernard, Françoise Bitaine, Carine Carlier, Fany Chaveriat, Elodie Chisogne, Arnaud Crochet, Jac Dedoy, Thibaut Demeyer, Éric Dropsy, Christine Duquoc, Maguy Jamotte, Pascal Job, Virginie Lapraille, Jean-Luc Lemaire, Philippe Moulu, Jean-Luc Schmitz, Pascale Vanhorenbeeck, Christine Veriter.

Renseignements auprès de Michaël Wekhuizen: 0478 52 47 41 – michael.wekhuizen@hotmail.com